【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER 料金： 通常 3,300円～（大人） 限定特典付き 9,300円～（大人）

「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-」キービジュアル

スクウェア・エニックスは、東北新社と共催するイベント「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-」の新情報を公開した。

本イベントはRPG「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」シリーズの40周年を記念した展覧会。7月17日より東京都渋谷区の東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催が予定されており、本日4月24日よりチケットの一般販売がスタートした。ローチケにて全日程先着順で日時指定券が販売されており、限定特典付属のチケットも存在する。

今回はキービジュアルや会場マップ、展示コンテンツの一部情報も公開された。イベントのナビゲーターにあたるオリジナルキャラクター「ホミータ」の存在や、モンスターの触り心地を再現したエリア「ふれあいモンスター研究所」、原寸大サイズのロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の展示も行なわれる予定。特別チケットには特典として「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」も用意される。

オリジナルキャラクター「ホミータ」

会場マップ

「ふれあいモンスター研究所」

原寸大サイズのロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の展示

一般販売チケット料金

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO (P) SUGIYAMA KOBO