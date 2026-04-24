◇ア・リーグ レッドソックス2―4ヤンキース（2026年4月23日 ボストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が23日（日本時間24日）、本拠でのヤンキース戦に「3番・DH」で2試合ぶりにスタメン出場。4打数無安打に終わり、チームも逆転負けで同地区のライバル・ヤンキースに本拠で3連戦3連敗を喫した。今季の打率は.262となった。

ヤンキース先発・シュリトラーに対し、初回2死からの第1打席は98マイル（約157.7キロ）のシンカーを捉えられず二ゴロ。1―0の3回2死一塁からの第2打席もシンカーで一ゴロに打ち取られた。

2―1の6回1死からの第3打席は中飛、2点を追う9回1死からの第4打席はヤンキースの抑え・ベッドナーのカーブにタイミングを外され、一飛に終わった。

チームは2回に先制し、同点とされた直後の5回にはナルバエスの左中間へのソロ本塁打で勝ち越し。今季メジャーデビューした先発のトーリが6回1失点と好投したが、7回から登板した2番手のコローンが逆転を許し、そのまま敗れた。

チームは25試合目で、吉田は16試合目の出場。うちスタメンは11試合と限られた出場機会の中でも、しっかりと状態を維持し続けてきたが、この日は当たりが出ず、2試合連続の無安打となった。