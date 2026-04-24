野村総合研究所<4307.T>が底堅い。同社は２３日の取引終了後、２６年３月期の業績に関し、営業利益が従来の計画を９２０億円下回る５８０億円（前の期比５７．０％減）、最終減益が８９０億円下回る１５０億円（同８４．０％減）で着地したようだと発表した。海外子会社におけるのれんの減損損失の計上により、業績が予想に対して下振れする。同社株は安く始まったものの、減損計上による収益回復効果を期待する向きもあり、押し目買いが入った。



グループ会社の豪州ＮＲＩ Ａｕｓｔｒａｌｉａ及び北米Ｃｏｒｅ ＢＴＳの事業計画を見直した結果、のれんなどの減損損失９６９億円を計上する見通しになった。ＮＲＩ Ａｕｓｔｒａｌｉａではコンサルティング事業やマネージドサービス事業の受注減に伴う業績悪化を踏まえた。Ｃｏｒｅ ＢＴＳについてはクラウドコンサルティング事業の苦戦を加味した。なお、前期の売上高は８１００億円の予想に対し８１４０億円（同６．４％増）になったもようだ。同社は２４日に決算発表を予定している。



出所：MINKABU PRESS