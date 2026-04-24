２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円７９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７１銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。「イランのガリバフ国会議長が革命防衛隊の介入を受けて交渉チームから外れた」との報道を受け、米国とイランの協議が停滞するとの見方から一時１５９円８４銭まで上伸した。



ただ、この日の東京市場ではドル買い・円売りの動きが一服。片山さつき財務相が２４日の閣議後会見で、足もとの為替動向に対し「投機的な動きには断固として強い措置が取れる」などと述べ、為替介入も辞さない姿勢を改めて示したことが影響しているもよう。また、米国とイランの第２回和平協議が実現するかどうかを見極めたいとのムードもあり、ドル円相場は概ね１５９円７０銭台で推移している。なお、総務省が朝方発表した３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除く総合が前年同月比１．８％の上昇となったが、いまのところ相場の反応は限定的となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８６円７２銭前後と同６銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS