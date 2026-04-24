8歳の誕生日写真が公開された英ルイ王子/The Prince and Princess of Wales/X

（CNN）英国のルイ王子が23日に8歳の誕生日を迎え、王室は伝統を踏襲して記念写真を公開した。

写真は両親であるウィリアム皇太子とキャサリン妃のSNSに投稿された。青いクォータージップの上着を着て腕を組み、笑顔を見せるルイ王子の姿が写っている。

写真には「誕生日おめでとう、ルイ！ 今日で8歳！」との言葉も添えられている。

皇太子夫妻は3人の子どもそれぞれの誕生日を祝うため、新しい写真を公開するのが恒例となっている。

ルイ王子は3人きょうだいの末っ子で、王位継承順位は第4位。

英PAメディアによると、今年の写真はイングランド南西部コーンウォールで過ごした家族の休暇中、写真家のマット・ポーティアス氏が撮影した。

昨年の写真では前歯が2本抜けている様子だったが、現在は永久歯に生えかわっている。

ルイ王子はやんちゃな遊び心あふれる性格で知られ、2022年に行われた故エリザベス女王の即位70周年記念行事などの公の場でも、はしゃぐ姿がカメラに捉えられた。

当時4歳だったルイ王子は祝賀パレードで多彩な表情を見せて話題をさらい、その様子が瞬く間に拡散する結果になった。