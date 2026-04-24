カインズ、1缶138円のオリジナルビール「黄金ラガービール」発売‐ドイツ産ホップを使用
カインズは4月下旬から順次、「黄金ラガービール」を、全国のカインズ店舗とオンラインショップで販売開始する。
黄金ラガービール
同社では2010年、創業以来同社が大切にしてきた"安さへのこだわり"を体現する新ジャンルビールとして、「黄金(こがね)」シリーズを展開してきた。今回発売する「黄金ラガービール」は、同シリーズ初のビールとなる。
ドイツ産ホップ、ベルギー産モルトを使用し、キレのある飲み口とすっきりとしたのどごしを実現しつつ、飲みごたえも感じられる味わいに仕上げた。いつでも気軽に楽しめるよう、1缶138円(24本入りケース3,280円)で発売する。
黄金ラガービール
同社では2010年、創業以来同社が大切にしてきた"安さへのこだわり"を体現する新ジャンルビールとして、「黄金(こがね)」シリーズを展開してきた。今回発売する「黄金ラガービール」は、同シリーズ初のビールとなる。
ドイツ産ホップ、ベルギー産モルトを使用し、キレのある飲み口とすっきりとしたのどごしを実現しつつ、飲みごたえも感じられる味わいに仕上げた。いつでも気軽に楽しめるよう、1缶138円(24本入りケース3,280円)で発売する。