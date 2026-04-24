ANAとUber、最大15%還元するマイルキャンペーンを国内主要6空港で開始
全日本空輸が運営する「旅CUBE」とUber Japanは4月21日から、空と陸の移動をスムーズに接続し、お客様へ新しい旅のスタイルを提案する「ANAとUber 空港アクセスキャンペーン！最大15%マイル還元&限定コラボグッズプレゼント」を開始した。
ANAとUber 空港アクセスキャンペーン！最大15%マイル還元&限定コラボグッズプレゼント
同キャンペーンは6月30日まで実施。ANA「旅CUBE」を通じてエントリー(参加登録)を行い、Uberの配車サービスを利用した人を対象にマイルを還元する。Uberの配車アプリ新規利用者はUberでの乗車額の15%を、2回目以降の利用者はUberでの乗車額の10%をマイル還元。Wチャンスとして抽選で100名に、ANAとUber 限定コラボ「フライトタグ」をプレゼントする。
「Go Beyond（その先へ）」フライトタグ
対象空港は、羽田、伊丹、関空、新千歳、福岡、那覇。旅CUBEへログインし、ANAマイレージクラブ(AMC)番号と連携。キャンペーンページから参加登録を行い、専用プロモーションコードを取得した上で、Uberアプリにコードを入力する。対象空港の発着時にUberに乗車すると、後日、乗車額に応じたマイルが付与される。
ANAとUber 空港アクセスキャンペーン！最大15%マイル還元&限定コラボグッズプレゼント
同キャンペーンは6月30日まで実施。ANA「旅CUBE」を通じてエントリー(参加登録)を行い、Uberの配車サービスを利用した人を対象にマイルを還元する。Uberの配車アプリ新規利用者はUberでの乗車額の15%を、2回目以降の利用者はUberでの乗車額の10%をマイル還元。Wチャンスとして抽選で100名に、ANAとUber 限定コラボ「フライトタグ」をプレゼントする。
「Go Beyond（その先へ）」フライトタグ
対象空港は、羽田、伊丹、関空、新千歳、福岡、那覇。旅CUBEへログインし、ANAマイレージクラブ(AMC)番号と連携。キャンペーンページから参加登録を行い、専用プロモーションコードを取得した上で、Uberアプリにコードを入力する。対象空港の発着時にUberに乗車すると、後日、乗車額に応じたマイルが付与される。