日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２４日、日経平均株価が一時史上初の６万円超となったことを報じた。

２３日の東京株式市場で取引開始直後から値を上げ、一時史上初めて６万円を超えた。番組では米国とイランが戦闘終結に向けた動きを見せていることで、その先を見据えた「思惑」が株価に表れたと紹介。しかし６万円を超えた後は達成感などから利益確定の動きが出てマイナスに転じたことを伝えた。

スタジオにはファイナンシャルプランナーの資格を持つ同局の森圭介アナウンサーが出演。「イラン情勢が始まってから１５％くらい下がって、今上がっているんです」とコメント。そして「２００９年のリーマンショックの後、日経平均株価は７０００円台だったんですよ。あれから８倍、９倍になっていることを考えると長い目で資産運用していくというのは大事かなと感じます」と語った。

これに共演した小木博明は「森さん、すごいもうけているでしょ」とひとこと。森アナは「いや、まったくもうけてないです。小木さん、なんてこと言うんですか！」と強く否定していた。