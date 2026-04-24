中国では街灯の柱に足を絡めてぶら下がるという荒唐無稽なチャレンジが流行している。チャレンジに挑戦して柱に足が挟まる事故に遭い、警察に救助される事態も発生している。

22日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、最近、中国のソーシャルメディア（SNS）で街灯の柱に足を絡めて座った姿勢を一定時間維持した後、自力で体を解く「街灯チャレンジ」が流行している。

チャレンジの挑戦者が増えるにつれ、自力で姿勢を解くことができず、結局警察に救助されるなどの騒動も起きている。

中国江蘇省に住むある女性は、最近街灯チャレンジを試みたが、柱に足が絡まったまま取れなくなるという事故に遭った。女性は柱から離れようとしたが、足が柱に挟まって下半身を動かせなくなった。

柱から抜け出そうともがくほど女性の足は柱にさらに固く絡まったが、通報を受けて出動した警察の助けを借りて街灯から離れることができた。女性は足の感覚が麻痺する症状を経験したという。

警察は事故の危険が伴うとして、チャレンジの自制を呼びかけた。警察関係者は「オンライン上で流行しているチャレンジの動作は、膝関節を過度に曲げて回転させながら全身の重さを支える方式」とし、「膝関節に体重が不均衡にかかった場合、負傷する恐れがある」と指摘した。

また「救助が遅れて下肢の血管が持続的に圧迫されると、しびれやむくみを超え、ひどい場合には下肢組織の壊死まで発生する可能性がある」とし、「自ら危険に身をさらさないように」と警告した。

一方、中国内ではケーブルタイで足首を縛ったり、狭いバケツに体を無理やり入れたりするなど、刺激的なチャレンジが相次いで流行し、議論を呼んでいる。