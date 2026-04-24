〈「私の指がない！」バレエ講師（24）の親指を根本から切断…元生徒を凶悪犯に変えた『退会トラブルの真相』（平成28年の事件）〉から続く

「I'll be back」――玄関に残された不気味な予告は、現実となった。退会を巡るトラブルはやがて、金づちとたがねを手にした凶行へとエスカレートする。講師の指を奪ったその瞬間、何が起きていたのか。

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そして事件後、教室は崩壊し、彼女は職を奪われた。平成28年、東京で起きた事件のその後をお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



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玄関ドアに貼られた「怪文書」

その後、高橋は前言を翻し、〈やっぱり口頭では受け付けることができない。内容証明で退会通知書を送ってほしい〉というメールを送ってきた。

バレエ教室側はその要求に従った。ところが、今度は〈退会した者が押し掛ければ、警察を呼ばれることもあり得ますよね。でも、それぐらいのことをやっても、すぐに出て来られる。オーナーや講師の自宅に行くことも考えられますよ〉などという脅しのメールを送ってきた。

オーナーは弁護士に相談。「こういう人間は文面でやり取りしても埒が明かない。言葉尻を捉えて反論されるだけ。一切無視でいい」とアドバイスされ、何も答えなかった。

すると2カ月後には〈自分の行為の何が問題で退会処分になったのか、まったく理解できない。自分としては退会したと思っていないので、自粛期間が過ぎたら、また通います〉という一方的なメールを送ってきた。

オーナーは警察にも相談したが、「まだ何も起きていないなら、何もすることはできない」と言われただけだった。

そんな中、公開していないはずの里美さんの自宅の玄関ドアに《I'll be back》の文字と、中指を立てた絵が描かれた紙が張られるという“事件”が起こった。

男は金づちとたがねを用意して⋯

バレエ教室側はこれ以上のトラブルを避けるため、高橋に「これまでのレッスン料を返却する」との連絡を入れ、誠意ある対応で解決を図ろうとした。

すると、それっきり高橋からの連絡はなくなった。バレエ教室側はホッとしていたが、実際は高橋の怒りが消えたわけではなかった。頭の中では里美さんへの憎しみが離れず、それから半年間、沸々と負のエネルギーをため込んでいたのである。

高橋はイライラが収まらず、整体師の仕事を辞めてしまった。気晴らしにロシアへ行き、バレエ鑑賞したが楽しめず、「こうなったのはすべてあいつが悪い」と考えるようになった。

頭に浮かんだのはボコボコに殴ることだったが、よくニュースで容疑者が「殺すつもりはなかったのに、死んでしまった」と供述しているのを見て、「あんなに華奢な女を殴ったら、本当にそうなりかねない。死ぬまでのことはやらないんだったら、指を切ろう」と思い立った。そのための道具として金づちとたがねを用意した。

事件当日、高橋が朝一番でバレエスタジオを訪れると、里美さんが1人でスタジオのセッティングの準備をしていた。里美さんは反射的に振り向いて「おはようございます」とあいさつしたが、それが高橋だったので怪訝な表情を浮かべた。

「何しに来たんですか？」

スコンと金づちで⋯

「オレが何で怒っているのか分かるか？」

「それは何度も説明しましたけど、私が意図的に連絡しなかったと思われているなら、それは誤解です」

高橋はジェスチャーでスタジオの端の方へ行けと指示し、里美さんの髪を引っ張り上げ、ヘッドロックをかけて床に押し倒した。

「何するんですか！」

さらに高橋は里美さんに馬乗りになり、ギュウギュウと首を絞めてきた。

（こ、殺される……）

誤解を与えたにしろ、どうしてここまでされなければならないのか。里美さんは涙目で高橋を見上げながら、やがて意識が遠のいていった。

一方、高橋は持参した金づちとたがねを取り出し、小指の上に押し当てた。だが、それでは指が細過ぎて薬指まで切ってしまいそうだったため、親指を切ることにした。

スコンと金づちでたたくと、簡単に切れた。ここまでは想定の範囲内だった。仕事を辞めた上、自宅を引き払い、退路を断っての計画的犯行だった。

「ない、ない、私の親指がない！」

高橋が自ら110番通報しているとき、里美さんが目を覚ました。彼女は自分の親指がなくなっているのに気付きパニックになった。

「ない、ない、私の親指がない……、ウギャーッ！」

高橋はこれだけひどいことをしておきながら、「侮辱されたんだから、当然の仕返しだ」と居直っていた。

高橋の公判では里美さんの証人尋問が行われ、事件後にバレエ講師を辞めたこと、親指は現在も思い通りに動かず、幼い頃からバレエとともに打ち込んできたピアノもできなくなったことなどを話した。

「怒りを覚えています。どうしてここまでされなくてはならないのか理解できない。バレエとピアノは人生かけて続けてきたことです。小さい頃から20年以上の努力を積み重ねてなることができた職業なのに、被告人の思い込みで崩れ去ってしまった。自分がした罪の重さを認識してほしい」

高橋は公判で動機を聞かれ、次のように答えた。

事件が起きたバレエ教室はその後⋯

「実行すれば、間違いなく刑務所に行くとは思ったが、泣き寝入りするのは違うと思った。逮捕後、刑事や検事に『怒りは分かるが、やり過ぎだ』と言われ、留置されている他の収容者にも『お前が怒るのは当然だが、やり過ぎだ』と同様の指摘をされた。そこで初めて自分の感覚が世間一般からズレているのかなと感じた。確かに切った後もスッキリした気分にはなれなかったし、また別の嫌な気持ちが出てきたし、今はやらなければ良かったと思っています」

結局、どうすれば良かったのか。

「最初の時点で『すみません、伝え忘れていました。今後は気を付けます』と一言でもあれば許せていた。しかし、被害者は『次のレッスンもあるので帰ってください』と言った。さらに発表会を撮影したDVDでは出演者のインタビューも収録されるが、インタビュー撮影に呼ばれていなかったことが分かった。なぜ撮影を教えてくれなかったのかと聞いても、『私にも悪いところはあったのかなあ』とバカにしたように言った。また、あるときは分からない動きについて質問すると、『この程度の動きは58歳の私の父でも教えればすぐにできるようになる。私をキレさせるな』と怒鳴られた。侮辱されているようで、腹が立った」

悲惨なのは現場となったバレエ教室だ。

退会者が続出し、売り上げは激減。わずか2週間で閉鎖することになった。里美さんは高橋から100万円の賠償金を提示されたが、受け取りを拒否した。

懲役は⋯

裁判所は「あらかじめ凶器を準備し、計画的に指を切断した犯行は残酷の一言につき、被害者が厳しい処罰感情を訴えるのも当然だ。被告人の供述を前提としても、被害者に量刑を左右するような落ち度はない」として、懲役4年6カ月を言い渡した。

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男と女の間にどんなトラブルがあったのか⋯。



「私の指がない！」バレエ講師（24）の親指を根本から切断…元生徒を凶悪犯に変えた『退会トラブルの真相』へ続く

（諸岡 宏樹）