2026年4月OPEN！代々木公園すぐそばの新ドーナツ店／SUNSIDE DONUTSの「ドーナツ」
◆2026年4月OPEN！代々木公園すぐそばの新ドーナツ店／SUNSIDE DONUTSの「ドーナツ」
画像／オリジナルグレーズド324円、フレンチクルーラー・シナモンシュガー367円、瀬戸内レモンとラベンダー389円、雑穀と玄米454円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「SUNSIDE DONUTS」で購入できる「ドーナツ」をご紹介します。
左から瀬戸内レモンとラベンダー、雑穀と玄米、オリジナルグレーズド、フレンチクルーラー・シナモンシュガー
味も食感もさまざま。素材にこだわったドーナツ
2026年4月29日にオープンのドーナツ＆ベイク専門店「SUNSIDE DONUTS」は、目の前に緑豊かな代々木公園のロケーション。テイクアウト用のコーヒー、紅茶、レモンソーダやジンジャーエールも販売しているので、多彩なドーナツとドリンクを携えて、そのまま公園でピクニックなんていう、夢のようなひとときが待っています。
どこにいても豊かな食が手軽に手に入るこの時代。だからこそ、おいしさを味わうその先に、食材が育まれるさまざまな地域や、生産者にも思いを馳せることができるような、厳選した素材をふんだんに使用。米粉、小麦、雑穀、北海道産コーンミール、瀬戸内産レモン、信州の玄米味噌、国産の焼き芋と、力強い大地の恵みを感じられるものばかり。使用素材はすべて開示されており、安心して味わうことができるうえに、ひとつひとつが個性にあふれています。噛む喜び、味わう楽しさを、しみじみと感じながらおやつの時間を過ごしました。
ドーナツ、マフィン、パウンドケーキは、全部で18種類。雑穀を練り込んだ米粉の生地にバニラとミルクが香る「オリジナルグレーズド」。米粉100％のクルーラー生地にシナモンシュガーをまぶした「シナモンシュガー」。焙煎した玄米粉に雑穀を練り込んだ香ばしい「雑穀と玄米」。自家製レモンチップを添えた爽やかな「瀬戸内レモンとラベンダー」。どのドーナツも弾むような食感。まずは自分が気になるものから直感で選んで。
太陽から降り注ぐ光のような黄色い箱に入れると、手みやげにもぴったりです。
取材・文／甲斐みのり
画像／オリジナルグレーズド324円、フレンチクルーラー・シナモンシュガー367円、瀬戸内レモンとラベンダー389円、雑穀と玄米454円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「SUNSIDE DONUTS」で購入できる「ドーナツ」をご紹介します。
左から瀬戸内レモンとラベンダー、雑穀と玄米、オリジナルグレーズド、フレンチクルーラー・シナモンシュガー
味も食感もさまざま。素材にこだわったドーナツ
2026年4月29日にオープンのドーナツ＆ベイク専門店「SUNSIDE DONUTS」は、目の前に緑豊かな代々木公園のロケーション。テイクアウト用のコーヒー、紅茶、レモンソーダやジンジャーエールも販売しているので、多彩なドーナツとドリンクを携えて、そのまま公園でピクニックなんていう、夢のようなひとときが待っています。
どこにいても豊かな食が手軽に手に入るこの時代。だからこそ、おいしさを味わうその先に、食材が育まれるさまざまな地域や、生産者にも思いを馳せることができるような、厳選した素材をふんだんに使用。米粉、小麦、雑穀、北海道産コーンミール、瀬戸内産レモン、信州の玄米味噌、国産の焼き芋と、力強い大地の恵みを感じられるものばかり。使用素材はすべて開示されており、安心して味わうことができるうえに、ひとつひとつが個性にあふれています。噛む喜び、味わう楽しさを、しみじみと感じながらおやつの時間を過ごしました。
ドーナツ、マフィン、パウンドケーキは、全部で18種類。雑穀を練り込んだ米粉の生地にバニラとミルクが香る「オリジナルグレーズド」。米粉100％のクルーラー生地にシナモンシュガーをまぶした「シナモンシュガー」。焙煎した玄米粉に雑穀を練り込んだ香ばしい「雑穀と玄米」。自家製レモンチップを添えた爽やかな「瀬戸内レモンとラベンダー」。どのドーナツも弾むような食感。まずは自分が気になるものから直感で選んで。
太陽から降り注ぐ光のような黄色い箱に入れると、手みやげにもぴったりです。
取材・文／甲斐みのり