駅徒歩15分のオアシス／白金北里通りエリア
◆駅徒歩15分のオアシス／白金北里通りエリア
東京の街歩きで、今改めて注目したいのが、駅から徒歩15分離れたエリアです。今回ご紹介するのは、広尾・恵比寿・白金高輪のちょうど中間に位置する白金北里通り。洗練されたイメージの白金にありながら、どこか懐かしい空気が漂う下町エリアです。都心にいることを忘れるような、穏やかで味わい深い風景が広がります。
◆小さな名店がぽつぽつ灯る白金の下町ストリート
白金北里通りエリア
白金の名は、現在の自然教育園あたりに住んでいたとされる｢白金長者｣の伝説に由来します。ハイソな街として知られますが、白金北里通り商店会は昭和の面影が残るエリアです。戦災を免れたため、築100 年に近いレトロな建物も残っています。
by東京スリバチ学会会長・皆川典久
◆【スポット01】鳥さわ ジグボーンクラブ
甘さ控えめのタレでお酒が進むせせり400円、ちょうちん500円。野菜串も各種揃う。長芋400円
予約困難店の絶品焼鳥を
ふらりと気軽に
人気焼鳥店「鳥さわ」の味をカジュアルに楽しめるため、感度の高い人々にファン続出中。朝獲れの大山鶏を使う焼鳥に、合わせるオススメはボトル4000円台からで用意されるナチュラルワイン。〆には鶏を長時間炊いて作る濃厚な鶏白湯麺・トリスープヌードルを。
鳥さわ ジグボーンクラブ
電話／090-7017-0022
住所／東京都港区白金6-2-4
営業時間／17:00〜24:00
定休日／日・祝
広尾駅より徒歩13分
◆【スポット02】BLINDTIGER
本日の点心3種類×2個3000円（写真は1人前）、焼酎ベースのジャスミンバンブー2150円
独創的な点心×カクテルに
酔いしれる夜
中華由来の食材を使ったカクテルとともに、高級点心専門店｢YAUMAY｣の元料理長・馬渕了さんの点心を味わえるバーが今年誕生。カクテルを監修するのは、世界的バーテンダー・後閑信吾さんによる｢The SG Club｣です。東京の食シーンの最前線を肌で感じて。
BLINDTIGER
ブラインドタイガー
電話／03-6277-2417
住所／東京都港区白金3-17-18 オーパス3 1F
営業時間／17:00〜23:00
定休日／月・火
白金高輪駅より徒歩8 分
◆【スポット03】Boulangerie Franz
シナモンロール700円やニセコの羊蹄山湧き水を使ったシンプルドーナツ250円など、素材にこだわったパンがずらり
人気フレンチが手がけたパンを
日常で楽しめる
気分はまるでパリの街角。白金の古民家フレンチ「FRANZ」が手がけるブーランジェリーがこちらです。このエリアについて「とても平和な雰囲気で、都心なのに静かなところが素敵です」とパン職人の萩尾咲愛美さん。カンパーニュなど食事パンのほか、ドーナツも人気。
Boulangerie Franz
ブーランジェリーフランツ
電話／なし
住所／東京都港区白金5-10-11 アーネストハウス1F
営業時間／12:00〜18:00
定休日／月・火
白金高輪駅より徒歩12分
◆【スポット04】TENEMENT
黒まめ638円、季節のケーキ660円。この日はイチゴがラインアップ
白金のシーンを牽引した
古民家カフェ
まだこのエリアにほとんどお店がなかった24年前から営業するカフェがこちら。築120年の長屋をリノベーションした2フロアの店内には、古民家ならではの温かみがありつつ、どこかモダンな雰囲気が漂っています。常時8種類ほど揃うチーズケーキも大人気。
TENEMENT
テネメント
電話／03-3440-6771
住所／東京都渋谷区恵比寿2-39-4
営業時間／11:30〜20:00
定休日／不定
広尾駅より徒歩10 分
東京の街歩きで、今改めて注目したいのが、駅から徒歩15分離れたエリアです。今回ご紹介するのは、広尾・恵比寿・白金高輪のちょうど中間に位置する白金北里通り。洗練されたイメージの白金にありながら、どこか懐かしい空気が漂う下町エリアです。都心にいることを忘れるような、穏やかで味わい深い風景が広がります。
◆小さな名店がぽつぽつ灯る白金の下町ストリート
白金北里通りエリア
白金の名は、現在の自然教育園あたりに住んでいたとされる｢白金長者｣の伝説に由来します。ハイソな街として知られますが、白金北里通り商店会は昭和の面影が残るエリアです。戦災を免れたため、築100 年に近いレトロな建物も残っています。
◆【スポット01】鳥さわ ジグボーンクラブ
甘さ控えめのタレでお酒が進むせせり400円、ちょうちん500円。野菜串も各種揃う。長芋400円
予約困難店の絶品焼鳥を
ふらりと気軽に
人気焼鳥店「鳥さわ」の味をカジュアルに楽しめるため、感度の高い人々にファン続出中。朝獲れの大山鶏を使う焼鳥に、合わせるオススメはボトル4000円台からで用意されるナチュラルワイン。〆には鶏を長時間炊いて作る濃厚な鶏白湯麺・トリスープヌードルを。
鳥さわ ジグボーンクラブ
電話／090-7017-0022
住所／東京都港区白金6-2-4
営業時間／17:00〜24:00
定休日／日・祝
広尾駅より徒歩13分
◆【スポット02】BLINDTIGER
本日の点心3種類×2個3000円（写真は1人前）、焼酎ベースのジャスミンバンブー2150円
独創的な点心×カクテルに
酔いしれる夜
中華由来の食材を使ったカクテルとともに、高級点心専門店｢YAUMAY｣の元料理長・馬渕了さんの点心を味わえるバーが今年誕生。カクテルを監修するのは、世界的バーテンダー・後閑信吾さんによる｢The SG Club｣です。東京の食シーンの最前線を肌で感じて。
BLINDTIGER
ブラインドタイガー
電話／03-6277-2417
住所／東京都港区白金3-17-18 オーパス3 1F
営業時間／17:00〜23:00
定休日／月・火
白金高輪駅より徒歩8 分
◆【スポット03】Boulangerie Franz
シナモンロール700円やニセコの羊蹄山湧き水を使ったシンプルドーナツ250円など、素材にこだわったパンがずらり
人気フレンチが手がけたパンを
日常で楽しめる
気分はまるでパリの街角。白金の古民家フレンチ「FRANZ」が手がけるブーランジェリーがこちらです。このエリアについて「とても平和な雰囲気で、都心なのに静かなところが素敵です」とパン職人の萩尾咲愛美さん。カンパーニュなど食事パンのほか、ドーナツも人気。
Boulangerie Franz
ブーランジェリーフランツ
電話／なし
住所／東京都港区白金5-10-11 アーネストハウス1F
営業時間／12:00〜18:00
定休日／月・火
白金高輪駅より徒歩12分
◆【スポット04】TENEMENT
黒まめ638円、季節のケーキ660円。この日はイチゴがラインアップ
白金のシーンを牽引した
古民家カフェ
まだこのエリアにほとんどお店がなかった24年前から営業するカフェがこちら。築120年の長屋をリノベーションした2フロアの店内には、古民家ならではの温かみがありつつ、どこかモダンな雰囲気が漂っています。常時8種類ほど揃うチーズケーキも大人気。
TENEMENT
テネメント
電話／03-3440-6771
住所／東京都渋谷区恵比寿2-39-4
営業時間／11:30〜20:00
定休日／不定
広尾駅より徒歩10 分