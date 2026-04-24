『ドラゴンクエスト40周年記念展』展示内容の一部発表 スライムの質感やモーモンの毛並み、リップスの唇などリアルに再現！原寸大 ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改も展示

『ドラゴンクエスト40周年記念展』展示内容の一部発表 スライムの質感やモーモンの毛並み、リップスの唇などリアルに再現！原寸大 ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改も展示