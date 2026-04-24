『ドラゴンクエスト40周年記念展』展示内容の一部発表 スライムの質感やモーモンの毛並み、リップスの唇などリアルに再現！原寸大 ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改も展示
ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』のキービジュアルおよび会場マップ、イベントコンテンツの一部情報が公開された。
【画像】リアル再現したスライムの質感！原寸大のロトの剣など 展示内容発表
同展は、没入型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツを楽しめる。イベントのナビゲーターとして、オリジナルキャラクターの「ホミータ」が登場。没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をはじめとして、様々なコンテンツで冒険者の皆さまを導いてくれる。
■コンテンツの一部紹介
いろいろなモンスターの触感を再現！？「ふれあいモンスター研究所」。モンスターの触り心地を研究している施設。スライムの質感やモーモンの毛並み、リップスの唇など、リアルに再現された触感を楽しめる。
原寸大 ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の展示。特別チケットの限定特典「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」にもなっている、ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の原寸大オブジェを展示する。
■開催概要
開催期間
2026年7月17日(金)〜9月6日(日) ※会期中無休
開催時間
11:00〜21:00（最終入場時間 19:59）
開催場所
東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVER
（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
【画像】リアル再現したスライムの質感！原寸大のロトの剣など 展示内容発表
同展は、没入型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツを楽しめる。イベントのナビゲーターとして、オリジナルキャラクターの「ホミータ」が登場。没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をはじめとして、様々なコンテンツで冒険者の皆さまを導いてくれる。
いろいろなモンスターの触感を再現！？「ふれあいモンスター研究所」。モンスターの触り心地を研究している施設。スライムの質感やモーモンの毛並み、リップスの唇など、リアルに再現された触感を楽しめる。
原寸大 ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の展示。特別チケットの限定特典「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」にもなっている、ロトの剣、天空の剣、勇者の剣・改の原寸大オブジェを展示する。
■開催概要
開催期間
2026年7月17日(金)〜9月6日(日) ※会期中無休
開催時間
11:00〜21:00（最終入場時間 19:59）
開催場所
東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVER
（C）ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX