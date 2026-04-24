麒麟・田村裕が過酷な極貧生活を送っていた学生時代の衝撃的な写真を公開し、スタジオが驚きに包まれる場面があった。

【映像】修学旅行での“衝撃の姿”（実際の様子）

23日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、「実家金持ち＆貧乏芸人」をテーマにトークを展開。MCのかまいたちのほか、ゲストに東貴博、椿鬼奴、河井ゆずる、田村裕（麒麟）が登場し、それぞれの家庭環境にまつわる「余談」を披露した。

ゲストの幼少期にまつわるトークパートで、田村は高校2年生の時の修学旅行で撮影された写真を披露した。そこに写っていたのは、現在よりも痩せ細り、骨格が浮き出た田村の姿であった。そのあまりの激痩せぶりに濱家隆一は「こんな痩せることありますか？」と驚愕し、東貴博も「骨の出方がヤバいよね」と驚きの声を上げた。

写真の中で田村は、海辺にある杭の上に立って十字架のようなポーズを決めている。この状況について田村は「僕だけお金持ってないから、みんなちょっと買い物行ったりとか、そういう遊びするけど、何もできへんから『俺あの杭の上立つから写真撮って』言うて」と、切なすぎる背景を告白した。

さらに、周囲からなぜ杭の上に立ったのかと問われると、田村は「ただやから」と即答し、スタジオの笑いを誘っていた。