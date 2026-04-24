白亜紀の巨大なタコを復元したイメージ画/Yohei Utsuki/Hokkaido University

（CNN）およそ1億年前の海に生息していた全長19メートルの巨大タコは、食物連鎖の頂点に立つ捕食者だった――。そんな研究結果が23日の科学誌サイエンスに発表された。

岩盤の中から見つかった巨大タコの顎（あご）化石は保存状態が極めて良好で、獲物の殻や骨をかみ砕く際に生じた摩耗の痕跡が残っていた。

論文を発表した北海道大学の伊庭靖弘准教授は、この巨大タコは白亜紀の海の頂点捕食者だった可能性があると指摘。タコの化石の記録は非常に限られており、これほど大きく生態学的に重要な白亜紀の海洋生物が見つかったのは予想外だったとコメントしている。

学名「ナナイモテウティス」と呼ばれるこの絶滅種のタコは体長7〜19メートル。研究チームは顎化石から全身のサイズを推定した。

この巨大タコは、頭部にヒレをもつヒゲダコ亜目の中で最古級だったと研究チームは解説している。

伊庭氏によると、タコ類は体の大部分が柔らかいことから死んだ後は顎など数少ない硬い部分しか残らないことが多く、化石化することは極めて稀（まれ）だという。

今回の研究では、日本とカナダのバンクーバー島で過去に発見された巨大な顎の化石15個を改めて分析。さらに、1億年前〜7200万年前の白亜紀の堆積（たいせき）岩からタコの顎の化石12個を発掘し、高度な3D画像解析技術や人工知能（AI）を使って顎の化石の3Dモデルを作成した。

伊庭氏によると、これまで白亜紀の海の支配者は、大型海洋爬虫（はちゅう）類やサメ、魚竜などの脊椎（せきつい）捕食生物だったと思われていた。しかし今回見つかった化石は、タコも食物連鎖の頂点にいた可能性を示唆している。