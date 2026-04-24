大前粟生さん

日記の形をした文学作品はいろいろある。古くは紀貫之「土佐日記」とか、現代なら小川洋子さんの「妊娠カレンダー」とか。でも大前粟生（あお）さんの新刊「プレイ・ダイアリー」（朝日新聞出版）は、それらのどれともちょっとちがう。

日記だから物語は日付で始まる。「１月９日 三田菜月のことは菜月ちゃんと呼ぶことにした」。菜月ちゃんって誰？と最初は戸惑うけれど、徐々にわかってくる。日記を書く「私」は無名の俳優で、「菜月ちゃん」は次に演じる役なのだと。

なぜ日記の形にしたんですか、と尋ねると「俳優さんの話を書こうと思ったのが先なんです」と大前さん。「役作りの流れを書くのに、日記の形がいいんじゃないかなって」

日付が進むにつれ、次第に「私」は菜月ちゃんと同化していく。日記のなかで、「私」と菜月ちゃんの区別がときにぼやける。私たちはふと顔をあげ、これは「私」の話なのか菜月ちゃんの話なのかと考えてしまう。

そしてこの本の勘どころは、俳優が役柄と同化していく状況が、作家が作中人物に没入していく様子と重なっていくことだ。

「私」の日記のはずなのに、ふと大前さんの日常がまぎれこむ。菜月ちゃんと「私」の境が溶け、「私」と大前さんの境が溶けて、物語は現実とフィクションのあいだを行き来する。

「俳優って変なことしてるなって思ってたんです。他人になるってどういうことかなって。でも、他人のことを考えるのはある意味作家も同じだなと思って」

「私」について読者にわかるのは、女性で、２５歳で、大学を出たあと「ふらふらしている」ことくらい。

でも菜月ちゃんと「私」と大前さん、３人の境があいまいなこの日記を読んでいくと、いやおうなしに迫ってくるのだ。菜月ちゃんも「私」も、日々を生きる苦しさのようなものと懸命に闘っていることが。そしてこの作家が、争いの絶えないこの世界で生きるとはどういうことか、日々迷いながら書いていることが。

「戦争が起きまくってるのに、小説なんか書いてていいのかって思っちゃうんです。でも、自分にできることは書くことしかない。出口があるかわからないけど、何かを考え続けるという態度があることを、小説で示したいのかも」

この本には「私」の日記のほかに、短編がひとつ収録されている。「私」と大学の同期で、小説を書いている友人の日記。

「私は私に書けることを記録していく。そのなかで遠くのひとたちのことを考える」。日記にはそう記される。

本のタイトルの「プレイ」には、「演じる」（ｐｌａｙ）と「祈る」（ｐｒａｙ）の意味がある。この本は作家の日記であり、祈りであり、ささやかな決意表明でもあるのだろう。（編集委員・柏崎歓）＝朝日新聞2026年4月15日掲載