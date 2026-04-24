◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、大会連覇を狙う西郷真央（島津製作所）は４バーディー、３ボギー、１ダブルボギーで１オーバーの７３で回り、５９位で発進した。首位とは８打差。

前半は１２番で右ラフからの第２打をグリーン左奥のラフに打ち込み、続くアプローチもグリーンをオーバーするなど痛恨のダブルボギー。１７、１８番で連続ボギーなど４オーバーで折り返す苦しい展開となった。それでも、後半の１番パー５は約１メートルに寄せて伸ばし、３番まで３連続バーディー。１オーバーまで挽回した。

西郷は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「しっかり後半に切り替えられたのは良かった。明日も頑張ります」と語った。

◆西郷に聞く

―初日を振り返って。

「後半はすごくいいプレーができた。前半はちょっと泥がついたショットでなかなかグリーンをとらえられなくてボギーが積み重なってしまったけど、しっかり後半に切り替えられたのは良かった」

―前半は強風が吹き、ボールに泥が付いた中で頭を使ったマネジメントだったのでは。

「いいショットも多かったけど、なかなか結果につながらなかったり、グリーンをとらえられなかったりが前半はあったので、明日また修正できたら。後半はしっかりグリーンをとらえられたので、いいプレーだった。後半のようなプレーが明日できたらいいなと思う」

―後半は気持ちを切り替えて攻めのゴルフをしていた。

「後半のスタートのパー５で取れたのが一番大きかった。次のショートホールも距離はまあまああったけど、いいストロークで入ってくれた。そこをキッカケに流れは良かった」

―オープンウィークで取り組んだ練習の成果は。

「ビトウィーンのクラブでの距離の合わせ方は自分の中ではうまくいった。風をどれくらい読むか、泥がどれくらい影響するかをもう少し計算できたらいいなと思う」

―明日に向けて。

「明日も頑張ります」