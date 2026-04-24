SHEGLAMのリップグロス新作♡色移りしにくいツヤ唇が叶う話題コスメ

トレンド感あふれるコスメで注目を集めるSHEGLAMから、新感覚のリップグロス「Glass Lock Air Gloss」が登場♡これまでオンライン中心で人気を集めていた話題アイテムが、ついに店頭でも手に取れるように。ツヤ感と色持ちを両立した進化系リップは、春メイクにもぴったり。今注目の新作グロスの魅力を詳しくご紹介します♪

ツヤも色持ちも叶える新処方

「Glass Lock Air Gloss」は、唇表面に透明なフィルム膜を形成し、カラー粒子を閉じ込めることで、ミラーのようなツヤと色落ちしにくさを両立したリップグロスです。

マスクやコップへの色移りを防ぎながら、美しい発色を長時間キープ。

さらに、軽やかなテクスチャーでベタつきにくく、ぷっくりとした理想的な唇を演出。ハート型のチップアプリケーターは広範囲にムラなく塗りやすく、メイク初心者でも簡単に仕上げることができます。

キャシードールの新作リップグロス登場♡月光ラメで叶えるうるツヤ唇

選べる6色のカラーバリエーション

店頭では全6色展開（オンラインでは14色展開）で、自分にぴったりのカラーが見つかるのも魅力。

Born Ready



High Key



Strawberry Milk



Honey Glaze



That’s My Jam



Make It Pop

ナチュラルに馴染むカラーから、華やかなアクセントカラーまで揃い、さまざまな肌トーンやメイクにフィット。春らしいピンク系カラーも豊富で、デイリー使いから特別な日まで幅広く活躍します。

価格は各990円（税込）と手に取りやすく、複数色揃えたくなるのも嬉しいポイントです。

店頭で試せる今がチャンス

2026年4月24日（金）より、全国のバラエティショップ（一部店舗除く）にてオフライン先行販売を開始。実際に色味や質感を試せるため、自分に似合うカラーをじっくり選べます。

これまで気になっていた方も、初めて手に取る方も、実際に試せるこの機会は見逃せません。人気商品につき、売り切れ前のチェックがおすすめです。

ツヤ唇で旬顔メイクに♡

「Glass Lock Air Gloss」は、ツヤ感と色持ちを両立した新感覚リップとして、今季のメイクに欠かせない存在。軽やかな使い心地と豊富なカラー展開で、自分らしいリップメイクが楽しめます。

毎日のメイクをアップデートしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡お気に入りの1本で、旬のツヤ唇を手に入れて♪