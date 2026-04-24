地方で暮らす高齢者にとって、自動車は生活の一部ともいえる存在。一方で、「安全のため」「お金がかかるから」といった理由で免許を返納するケースも増えています。もちろん、返納自体は悪いことではありませんが、車に乗れなくなったことで、生活全体に影響するような「思わぬ変化」に直面することもあります。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高齢者の免許返納で生じる問題や注意点について解説します。

74歳・独居年金暮らし「車にかかる年23万円の維持費」という現実

地方に住む山本和男さん（仮名・74歳）は、10代の頃から車に親しんできました。若い頃は仕事で毎日運転し、定年後も買い物や通院、趣味の釣りなど、日常の移動はほとんど車でした。

和男さんは3年前に妻を病気で亡くしています。それまでは、買い物や通院も夫婦で出かけることが多く、車は生活の足であると同時に、会話のある時間を生む存在でもありました。

今は、妻との時間はありません。しかし、相変わらず車は和男さんの生活の一部として、当たり前にあるものでした。ただし、現在の収入は、厚生年金と国民年金を合わせて月22万円ほど。決して余裕があるとはいえません。

車の維持費の内訳は年間で以下のとおりです。

・自動車税：約10,800円

・任意保険：約60,000円

・車検（2年で約100,000円→年換算50,000円）

・ガソリン代：月8,000円×12＝96,000円

・その他整備費：約20,000円

合計すると、年間約23万円（月あたり約19,000円）の負担になります。

一人暮らしとなった和男さんにとって、この出費は決して軽いものではありません。 「自分一人のためにこの費用を払い続けるべきか」……。和男さんの中で、次第に考える時間が増えていきました。

家族の説得で免許返納を決断、50年ぶりに車のない生活へ

転機は、隣町に住む娘の言葉でした。

「お父さん、事故でも起こしたら大変だよ。もう無理しなくていいんじゃない？」

高齢ドライバーによる事故のニュースを目にするたびに、娘は不安を感じていたといいます。また、妻を亡くしてから一人で生活している父のことを思い、「これ以上リスクを増やしてほしくない」という気持ちも強かったのです。

和男さん自身も、加齢による反応の遅れを自覚したことがないわけではありません。最終的に、免許の自主返納を決断。車も約20万円で売却しました。

「車がないなんて50年ぶりだ。やっぱり寂しいが、仕方がないな……」

売却額を手に入れ、年間20万円以上の維持費もかからなくなるという安心感が最初はあったのも事実です。しかし、和男さんはすぐに、車のない暮らしの現実を知ることになりました。

「家でひたすらぼんやりする毎日」

しかし、返納後すぐに生活の変化を実感します。

和男さんの住む地域は、最寄りのスーパーまで徒歩25分、バスは1時間に1本程度。病院や銀行に行くにも、乗り継ぎが必要です。これまで7〜8分で到着して40分もあれば帰ってこれた買い物が、往復で2時間以上かかるようになりました。

タクシーを利用すれば便利ですが、片道：約1,500円（往復：約3,000円）。週2回利用すると、月24,000円（年間約29万円）。シニア向けの1割引きを使っても、車の維持費を上回る計算です。

ただ、そうした不便はある程度予測ができるものだったため、娘はあらかじめ「何かあったら言ってね。私、買物だってなんだって手伝うから」と言ってくれていました。しかし、和男さんは頼ることをためらいました。

「忙しいだろうし、迷惑をかけたくない」、「これくらい自分で何とかしないと」という気持ちが強かったからです。

妻がいた頃は、ちょっとした用事でも気軽に相談できました。しかし今は、すべて自分で判断しなければなりません。

移動の不便さと心理的な遠慮が重なり、外出の頻度は大きく減少しました。以前は週に3〜4回出かけていたのが、週1回程度に。

それに伴い、趣味の釣りをやめる・近所づきあいが減る・会話の機会が減るといった変化が現れます。「家でひたすらぼんやりするだけ」という時間が増えていきました。

1年後に見え始めた異変

免許返納から約1年後、娘が感じたのは、同じ話を繰り返す、約束を忘れる、表情が乏しくなるといった、父の変化でした。

「お父さん、その話何度も聞いたよ。最近ボーっとしてることも多いし……病院行ってみようか」

医療機関では、軽度認知障害（MCI）の可能性があると指摘されました。 もちろん、免許返納が直接の原因とは言い切れません。ただし、「外出や人との関わりが減ったこと」が影響している可能性は十分に考えられます。

安全な暮らしになり出費も減ったが…失った「大切なもの」

今回のケースで重要なのは、和男さんが「一人暮らし」だったことです。

妻が生きていれば、日常の会話や外出のきっかけ、心理的な支えなどが自然と生まれたでしょう。しかし、和男さんのように妻を亡くした後の一人暮らしにおいて、車は生活の自由だけでなく社会との接点を支える役割も担います。

そのため、免許返納は単なる安全対策ではなく、生活構造そのものを変える決断になるのです。

和男さんは、「確かに出費は減った。でも、出かける理由まで減ってしまった。家にいるるだけだから、頭もぼーっとしてしまう」とぽつりと話します。

車を手放したことで、家計はわずかに軽くなりました。しかし、その一方で、「いつでも動ける自由」や「誰にも気を遣わず外に出られる気楽さ」まで失われてしまったのです。

お金だけでは測れない価値がある

警察庁の発表によると、2025年の免許の申請取消（自主返納）の総数は43万5,067件、うち75歳以上が26万915件を占めています。このデータからは、多くのシニアが免許返納を選択しているという事実がわかります。

もちろん免許返納自体は、決して間違った選択ではありません。安全面を考えれば、必要な決断になる場面も多くあります。

ただし、 一人暮らしで日常の会話が少ない、地方で移動手段が限られている、車への依存度が高い生活を送っているといった状況にある場合、「車を手放すこと」は単なる節約ではなく、生活そのものの変化につながります。

和男さんの異変は、地方における車以外の移動手段がいかに脆弱であるかも浮き彫りにしています。返納を促すだけでなく、返納した人々が孤立しないための自治体の支援の重要性が改めて問われているといえるでしょう。

「お金が減るかどうか」だけでなく、「外に出る機会はどうなるか」、「人とのつながりは保てるか」、「毎日に楽しみは残るか」。環境によって結果が変わることまで想像して初めて、本当に納得できる判断が見えてきます。



返納前に、車がなくなった日のシミュレーションを家族で徹底的に行うこと。それが、和男さんのような心の空白を作らないための、現実的な防衛策なのかもしれません。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®