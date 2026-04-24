吉田優利が3打差の4位発進 前年覇者・西郷真央は59位 ネリー・コルダが首位
＜シェブロン選手権 初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦は、第1ラウンドが終了した。日本勢は15人が出場している。
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吉田優利が、2度の連続バーディなど5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。首位と3打差の4アンダー・4位タイで滑り出した。昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらも、5アンダー・2ボギーで3アンダー・8位タイと好位置につけている。前年覇者の西郷真央は、前半12番でダブルボギーを叩くなど序盤苦しんだが、後半1番からの3連続バーディで盛り返し。1オーバー・59位タイからの浮上を目指す。この他の日本勢は、馬場咲希が2アンダー・18位タイ、勝みなみが1アンダー・25位タイとまずまずの滑り出し。西村優菜、山下美夢有はイーブンパー・38位タイ、原英莉花、竹田麗央、岩井明愛も西郷と並ぶ1オーバーで初日を終えた。畑岡奈紗、古江彩佳、笹生優花は2オーバー・80位タイ、佐久間朱莉は4オーバー・106位タイ、岩井千怜は5オーバー・115位タイから巻き返しを図る。7アンダーのトップに、西郷と同組でプレーした2024年大会覇者のネリー・コルダ（米国）が立っている。2打差にイ・ソミ（韓国）、パティ・タバタナキト（タイ）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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