パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が24日、インスタグラムを更新。人気ユーチューバーであるシバターの母から贈り物を受けたことを報告するとともに、経緯を説明した。

鎧塚氏は「YouTuberのシバターさんのお母様から、彼がプロデュースしているという日本酒を頂きました お母様、ありがとうございます」と感謝。贈られた日本酒と、添えられたメッセージカードの文面も公開したが、「私はシバターさんとは、お会いしたことがございません」と明かした。

「以前シバターさんが、とある理由で炎上していた際に、格闘家としても実績をあげていらっしゃる彼を『おそらく陰で弛まぬ努力を重ねておられ、彼は彼なりに精一杯、頑張っていらっしゃるのだと思います』とSNSで投稿したところ、それを見たお母様が『いつも批判ばかりされている息子を擁護して下さって、とても嬉しかったです。ありがとうございます。』とわざわざ訪ねてきて下さったのがお付き合いの始まりです」と、シバターの母との関係を説明。「きっとお母様の優しさと祈りが宿っている日本酒、大切に味わわせて頂きます」とつづるとともに、「最後に大きなお世話ですが『シバターさん、あまりお母様にご心配お掛けしないようにね』」と“炎上系”としても知られるユーチューバーにメッセージを送った。