こんにちは。怒涛の出張ラッシュが終了したミス東スポ２０２１の星奈美紗希です。

このコラムも４８回目。５年目に突入しました。コラムのテーマは伸びしろたっぷりのヤングレーサーを紹介ということでレースを見る時も「キラリと光る選手はいないかなぁ」と自然にヤングレーサーを中心に見るようになりましたね。

そして、選手から「コラム見ていますよ！」と言っていただけることも結構ありまして…その度にうれしい気持ち＋紹介するレーサーの魅力を最大級にお伝えしなければと身も引き締まります。今年度もピットに入る機会をいただけるので、できる限りたくさんの選手の声をお届けできるコラムを目指して頑張りたいと思います。

ここでお知らせです。毎年、星奈がＭＣで行かせていただくボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」の本場イベント。今年は最終日の２９日に電撃ネットワークさんのステージが開催。電撃ネットワークメンバーでミス東スポの後輩である幕田みゆちゃんと星奈で舟券予想会も実施します。幕田とワイワイ楽しくお送りしますので、ぜひ本場でちぇーくしてくださいね。

さて、注目ヤングレーサーを紹介しましょう！ 東京支部の中曽瑠華選手です。デビューからもうすぐ２年半になる１３３期生。東スポレースチャンネルの選手インタビューにもデビューして間もないころから出演してくださっています。

最後にピットでお会いしたのが昨年８月のとこなめ。その当時は最高成績が３着。初１着を目指す中、ピットで先輩選手からアドバイスを受けている姿も…。間近でそのような姿を見ていたので中曽選手のレースでは自然に応援にも熱が入っている自分がいました。

そして２０２６年の一発目となった地元・多摩川ヴィーナスシリーズ。４日目のイン戦で初１着を達成！ 星奈もリアルタイムで見ていましたが、１Ｍ先に回って先頭を走る中曽選手。２番手を走っていた島田なぎさ選手との距離がなかなか開かなかったのでテレビに向かって「頑張れ！」と声を出していました。ピットで奮闘している姿を見ていたからこそ本当にうれしかったですね

昨年１１月以降の勝率も３・３４と来期は初のＢ１昇格も目の前！ Ｂ１になると出走数が増えるのでコツコツ積み上げてきたものが徐々にレースに表れてくるのではないかと今から楽しみです。そんな中曽選手は２７日から地元多摩川一般戦、５月１４日からが三国一般戦に出走予定です。ひたむきにレースと向き合う中曽選手の走り、ぜひちぇーくしてくださいね。