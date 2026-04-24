親子で一緒に遊びながら自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばせる「ミルク缶の太鼓」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

親子で一緒に遊びながら自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばせる「ミルク缶の太鼓」の作り方

ミルク缶の太鼓

推奨年齢 8ヵ月～ あそび制作 ちゃみ

親子で一緒にあそべる、子どもサイズの太鼓。ミルク缶に貼るものは、はがしやすい布がおすすめ。麻紐を使うとナチュラルな仕上がりになります。

この力が伸びる！

好きなときに音を鳴らすことで、自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばすことができます。

あそぶときのポイント

大人が一緒に歌を歌ったり、太鼓を一緒に叩いたり、音楽を鳴らして一緒に叩いたり。楽しく関われるアイデアを考えてみましょう。

用意するもの

作り方

・ミルク缶 ・合皮またはスエード（14cm×28cm程度） ・ひも ・缶切り ・布か紙（17.5cm×43cm程度） ・はさみ ・両面テープ ・ボンド ・ペン ・定規 ・穴あけパンチ

作り方1

ミルク缶の上下を缶切りで切り取る。切り取った部分はとても鋭利なので注意

作り方2

缶にはあとでふたをするが、ギザギザの部分が気になる場合はビニールテープでカバーしても

作り方3

缶にきれいに巻けるように布をカットしてから、缶の周囲に両面テープを貼る

作り方4

カットした布を缶に貼る。巻き終わりは内側に折り込み、はがれないようにボンドで補強する

作り方5

合皮を缶の下に置き、ふちから3cmの位置にペンで印をつけてカットする。同じものを2枚つくる

作り方6

2枚の合皮に、穴あけパンチなどで 24個の穴を均等になるようにあける。2枚を重ねたときに、穴の数と位置がぴったり重なるようにすること

8等分になるよう印をつけておくと〇

作り方7

合皮にあけた穴に、写真のようにひもを通す

作り方8

合皮を缶にかぶせて、ひもをきつく引っ張りながら結ぶ。結び目は指で合皮に開けた穴に押し込んで隠す

作り方9

もう一方の合皮も、同様の手順で缶の下部で引き結ぶ

作り方10

上下の合皮の穴に、ひもがジグザグになるように通して結び合わせる。ひもがゆるまないよう、引っ張りながらしっかりと結ぶこと。結び目は缶と合皮の間に作る

作り方11

合皮と缶が接する部分にボンドを注入し、しっかりとくっつける

作り方12

かわいい手作り太鼓が完成！

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子