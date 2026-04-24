親子で一緒に遊びながら自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばせる「ミルク缶の太鼓」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

親子で一緒に遊びながら自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばせる「ミルク缶の太鼓」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
親子で一緒に遊びながら自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばせる「ミルク缶の太鼓」の作り方
ミルク缶の太鼓
推奨年齢 8ヵ月～ あそび制作 ちゃみ
親子で一緒にあそべる、子どもサイズの太鼓。ミルク缶に貼るものは、はがしやすい布がおすすめ。麻紐を使うとナチュラルな仕上がりになります。
この力が伸びる！
好きなときに音を鳴らすことで、自己表現力や表現する楽しさ、感性を伸ばすことができます。
あそぶときのポイント
大人が一緒に歌を歌ったり、太鼓を一緒に叩いたり、音楽を鳴らして一緒に叩いたり。楽しく関われるアイデアを考えてみましょう。
用意するもの・ミルク缶 ・合皮またはスエード（14cm×28cm程度） ・ひも ・缶切り ・布か紙（17.5cm×43cm程度） ・はさみ ・両面テープ ・ボンド ・ペン ・定規 ・穴あけパンチ
作り方
作り方1
ミルク缶の上下を缶切りで切り取る。切り取った部分はとても鋭利なので注意
作り方2
缶にはあとでふたをするが、ギザギザの部分が気になる場合はビニールテープでカバーしても
作り方3
缶にきれいに巻けるように布をカットしてから、缶の周囲に両面テープを貼る
作り方4
カットした布を缶に貼る。巻き終わりは内側に折り込み、はがれないようにボンドで補強する
作り方5
合皮を缶の下に置き、ふちから3cmの位置にペンで印をつけてカットする。同じものを2枚つくる
作り方6
2枚の合皮に、穴あけパンチなどで 24個の穴を均等になるようにあける。2枚を重ねたときに、穴の数と位置がぴったり重なるようにすること
8等分になるよう印をつけておくと〇
作り方7
合皮にあけた穴に、写真のようにひもを通す
作り方8
合皮を缶にかぶせて、ひもをきつく引っ張りながら結ぶ。結び目は指で合皮に開けた穴に押し込んで隠す
作り方9
もう一方の合皮も、同様の手順で缶の下部で引き結ぶ
作り方10
上下の合皮の穴に、ひもがジグザグになるように通して結び合わせる。ひもがゆるまないよう、引っ張りながらしっかりと結ぶこと。結び目は缶と合皮の間に作る
作り方11
合皮と缶が接する部分にボンドを注入し、しっかりとくっつける
作り方12
かわいい手作り太鼓が完成！
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子