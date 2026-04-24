ホワイトがスポーツマンシップ賞に輝く…球団代表「セルティックスらしさの象徴」

4月24日（現地時間23日）、NBAは2025－26レギュラーシーズンの「NBAスポーツマンシップ賞」に、ボストン・セルティックスのデリック・ホワイトが選出されたと発表した。

スポーツマンシップ賞は、倫理的な振る舞いや誠実さなど、コート上でスポーツマンシップの理念を最も体現した選手に贈られる賞で、リーグ全体の選手による投票によって決定される。NBAの全30チームがそれぞれ1名を推薦し、その中から各ディビジョンごとに1名、計6名のファイナリストに絞られていた。

ホワイトは、投票に参加した386人の選手のうち、1位票の20％を獲得。これに続き、TJ・マッコネル（インディアナ・ペイサーズ）が総合2位、3位以下は順にハリソン・バーンズ（サンアントニオ・スパーズ）、アル・ホーフォード（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、バム・アデバヨ（マイアミ・ヒート）、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー、以下「SGA」）が続いた。

セルティックスのバスケットボール運営部門代表を務めるブラッド・スティーブンスは、ホワイトの受賞について次のようにコメントしている。

「デリックはリーグ入り以来、この競技の素晴らしさのすべてを体現してきました。コート内外での振る舞いを見れば、彼がこの賞にふさわしいことは明らかです。あらゆる面でセルティックスらしさを象徴する存在であり、この栄誉にこれ以上ないほどふさわしい選手です」

スポーツマンシップ賞に輝いたホワイトには、「ジョー・デュマース・トロフィー」が授与される。これは、1995－96シーズン後に創設された同賞の初代受賞者であるジョー・デュマースの名を冠したもの。

同賞は、レギュラーシーズン終了後にNBAが発表した4つ目の賞となる。これまでに、DPOY（最優秀守備選手賞）はビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、最優秀クラッチ選手賞はSGA、シックスマン賞はケルドン・ジョンソン（スパーズ）が受賞。MIP（最優秀躍進選手賞）は25日に発表予定となっている。なお、MVPや新人王、最優秀コーチ賞などの発表日程は現時点で未定となっている。