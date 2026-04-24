EarFun Technologyより、オープン構造／クリップ型完全ワイヤレスイヤホン『EarFun Clip 2』が発売される。

【画像あり】新開発ドライバーと改良した「C型ブリッジ」を搭載

本製品は、12mm径チタンコーティング振動板を採用した新開発ドライバーを搭載したモデル。オープンイヤー構造を生かしたクリアで緻密なサウンドに加え、改良した「C型ブリッジ」による装着性を備えている。

新開発のダイナミックドライバーは、12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路で構成されており、出力とダイナミックレンジが向上。さらに新開発の空間オーディオアルゴリズム「Spatial Stage」により、低域の厚みと深みが増すとともに、立体的で没入感のある3Dサウンドを提供する。前モデルから採用されているEarFun独自の音響技術「Bass-Surge」も引き続き搭載し、オープンイヤー型でありながら迫力の低音を実現した。

Bluetoothで最大96kHz/24bitの再生を可能にする高音質オーディオコーデックLDACをサポート。一般社団法人日本オーディオ協会が定める「ハイレゾオーディオワイヤレス」規格の認証も取得している。

通話機能では、左右各ユニットに各2基、計4基の高性能小型マイクを搭載。音声通話用ノイズキャンセリングとAIアルゴリズムの活用により、騒がしい環境でも相手に声を鮮明に届けることができる。操作部には物理ボタンを採用し、誤操作を防ぐとともに確実な操作感を実現。本体はIP55等級相当の防塵防水性能を備えており、スポーツやアウトドアでの使用にも対応する。

バッテリーは、イヤホン単体で最大11時間、充電ケースと合わせると最大40時間の連続再生を実現（いずれもLDACオフで測定）。10分の充電で最大2.5時間の再生が可能な急速充電に対応するほか、ワイヤレス充電にも対応する。

あわせて、iOS/Android対応の専用アプリ「EarFun Audio」も利用可能。10種類のプリセットから音質を選べるほか、20種類以上の「環境音」の再生、物理ボタン操作の設定、マルチポイント接続の設定、ファームウェアアップデートにも対応している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）