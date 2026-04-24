しまむら<8227.T>が４日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に発表した４月度（３月２１日～４月２０日）の月次売上速報で、主力のしまむら業態の既存店売上高が前年同月比６．７％増となり、４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



全国的に気温の高い日が多かったことで、客数が伸び婦人アウター衣料、服飾雑貨が売り上げを伸ばした。婦人アウター衣料では羽織物のほか、ビスチェやキャミソールなどが好調。服飾雑貨では、手を使わずにさっと履ける「ＣＬＯＳＳＨＩラクっと快適 スムーズインスニーカー」が８０万足を突破しヒット商品となった。なお、しまむら業態の全店売上高は同６．９％増だった。



出所：MINKABU PRESS