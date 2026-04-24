香港映画『Weeds on Fire（英題）』が、『最初の半歩』の邦題で8月21日よりシネマート新宿、Strangerほかにて全国順次公開されることが決定した。

参考：“トワウォ”のスタッフ・キャストが再集結 『ヒット・エンド・ファン！臨時決闘』4月3日公開

本作は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で十二少（サップイー）役を演じたトニー・ウーの俳優デビュー作。香港野球代表の二塁手として国際大会を戦い抜いてきた彼は、アスリートとしての身体性とリアリティをそのままフィルムに刻みつけ、映画初出演を飾った。本作での演技は高く評価され、第36回香港電影金像奨最優秀新人賞を受賞。第62回台湾・金馬奨で4冠に輝いた『霧のごとく』で最優秀主演男優賞にノミネートされたウィル・オーも本作でデビューを果たしている。

メガホンを取ったのは、本作が長編初監督となった当時25歳のスティーヴ・チャン。第40回香港国際映画祭でワールドプレミアを飾り、第36回香港電影金像奨で7部門ノミネート、2部門受賞、第53回台湾・金馬奨で最優秀新人賞にノミネートを果たした本作は、これまで日本での一般公開の機会に恵まれてこなかった。香港公開からちょうど10年の節目となる2026年に、満を持して日本公開される。

1984年、中国返還前の香港。郊外のニュータウン、沙田（シャーティン）で、香港初の青少年野球チーム「沙燕（サーイン）隊」が結成される。野球がメジャーなスポーツではない香港で、野球未経験の落ちこぼれ少年たちは新聞紙を丸めたボールで練習を始めるが、最初の試合では台湾の小学生チームに大惨敗。それでも、厳格ながら生徒思いのロー（盧）校長（リウ・カイチー）に導かれ、内向的なロン（阿龍／ラム・イウセン）と衝動的だが義理堅いワイ（細威／トニー・ウー）の幼なじみコンビを中心に、チームのメンバーは少しずつ成長していく。やがて迎えた宿敵・日本バッファローズとの最終決戦は、彼ら自身の“これまで”と“これから”を問い直す舞台となる。

1980年代前半の香港を舞台に、スポーツの勝敗に回収されない静かな余韻を残す、実話に基づく青春ドラマである本作。新人キャストたちの精神的支柱として、チームを束ねるロー校長を、『インファナル・アフェアII 無間序曲』『SPL／狼よ静かに死ね』などのリウ・カイチーが演じた。

ワイ役のトニー・ウーとW主演でロン役を務めたのは、『スタントマン 武替道』のラム・イウセン。チームメイトには、ウィル・オーをはじめ、『縁路はるばる』のカーキ・サム、『淪落の人』のヒミー・ウォン、『プロセキューター』のロッカー・ラムらが名を連ね、いずれも本作が映画デビュー作となった。ヒロインを演じたヘドウィグ・タムは、トニー・ウーとともに新人賞にノミネートされた。そして新人監督スティーヴ・チャンを支えたのが、『男たちの挽歌』『ブレイキング・ニュース』などの脚本で知られるチャン・ヒンガーと、『メイド・イン・ホンコン』『イップ・マン 序章』で知られる撮影監督オー・センプイ。

また、公開に際して主演のトニー・ウーよりコメントが到着した。

【トニー・ウー（ワイ役）コメント】本作に参加できたことは、僕にとって本当に大きな転機になりました。この作品がきっかけで俳優という道に進むことになり、野球とはまた違う、心から夢中になれるものに出会えました。そして何より、映画を同じように愛する仲間たちと出会えたことは、今でも僕にとって大切な宝物です。『最初の半歩』は、どんな時代に観ても、きっと前向きな力を与えてくれる作品です。失意や挫折を経験したときこそ、この物語は、もう一度挑戦し、もう一度自分を超えてみようと思える勇気を届けてくれるはずです。そしてこの作品の中の僕は、いちばん天真爛漫で、いちばん純粋な姿でした。僕自身、あの頃の自分を、とても愛おしく思っています。日本の観客の皆さんにも、あの姿を好きになってもらえたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）