NiziU「学校かくれんぼ」に初参戦！「髪の毛がピンクだからって、見つけやすいと思うなよ！」（RIO）

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NiziUが、4月25日18時30分から放送されるフジテレビ系『新しいカギ』に出演。チョコレートプラネット長田庄平の母校で開催された、大規模な「学校かくれんぼ」にメンバーが参戦した。

■「今回は難易度高いぞ！」（RIKU）「最後まで隠れ切ってやる！」（MAYUKA＆NINA）

カギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う大人気企画「学校かくれんぼ」。今回は、企画をけん引する「新日本かくれんぼ協会」会長・隠密マサルこと、チョコプラ長田の母校で開催。メンバーの母校での「凱旋かくれんぼ」は、2024年7月放送のせいや（霜降り明星）の母校・大阪府立布施高等学校編に続き2回目。同エピソードは、ドイツの国際映像祭『World Media Festivals 2025』にて銀賞を受賞するという快挙を成し遂げた。

「おかえり隠密マサル」の横断幕と花吹雪で迎えられ、長田は28年ぶりに母校、京都先端科学大学付属中学校・高等学校に帰還。涙（？）を流すほど感極まった長田は、「超特別編！」と最大級のテンションで雄たけびをあげる。せいや回が国際的な評価を得たことを受け、「あれをもう一度やりたい！」と鼻息を荒くする長田は、受賞を狙い、NiziUのフルメンバー参戦を実現。グループを代表して隠れるのはRIO、RIKU、MAYUKA、NINAの4人。企画史上最高の気合で、カギメンバーとNiziU、そして1,000人を超える生徒たちとの真剣勝負が幕を開ける。

フジテレビ美術チームは、長田の母校凱旋（がいせん）のために過去最強の隠し場所を用意。「気合を入れすぎて誰も見つからない、初の完封勝利かも」と豪語する長田が、驚く仕掛けを次々と紹介する。

NINAはせいやとタッグを組み、2人1組で潜む“ニジュー作戦”を敢行。RIO、RIKU、MAYUKAも予想外の隠れ場所に「絶対バレない！」と自信をのぞかせる。一方、秋山は、MAKOら隠れないメンバーたちの協力を得て、得意の“なりきり”で隠れる。松尾が「この先、2度と見られないよ」と驚く、NiziUの超レアな姿とは!?

当日、長田は母校の創立100周年記念式典のゲストとして生徒たちの前に登場。あいさつ、記念撮影を淡々と終え、「皆さん頑張ってください。以上…」と言いかけ、「なわけ、あるかい!!」と、サプライズで「学校かくれんぼ」開催を発表。

「新日本かくれんぼ協会」の横断幕が掲げられ、カギメンバーの面々やNiziUが現れると、生徒たちは大興奮！ RIOが「髪の毛がピンクだからって、見つけやすいと思うなよ！」、RIKUが「今回は難易度高いぞ！」とあおれば、MAYUKAとNINAも「最後まで隠れ切ってやる！」と真っ向勝負を宣言し、会場のボルテージは一気に最高潮に――！

■「大勢の生徒の皆さんに一気に探される緊張感がすごかったです！」（MAYUKA）

初参戦を終えて、NiziUのリーダー、MAKOは「生徒の皆さんの元気と団結力をたくさん感じることができました」と語り、MAYAは「教室や制服、チャイムの音などを久しぶりに学校で体験して、とても懐かしい気持ちに。この懐かしくて思い出が甦る感覚が、青春！」とコメント。

また、驚きの隠れ場所に潜んだRIOは「狭くて、誰も予想がつかないような場所だったので、とてもドキドキしました」と振り返り、MAYUKAは「大勢の生徒の皆さんに一気に探される緊張感がすごかったです！」と興奮冷めやらぬ様子で語った。

母校開催のプライドをかけ、長田は勝利をつかむことができたのか!? 勝敗の行方は4月25日18時30分放送の『新しいカギ』で確かめよう。

(C)フジテレビ

■NiziU コメント

■番組情報

フジテレビ『新しいカギ』

04/25（土） 18:30～21:00 ※一部地域では放送時間・内容が異なる

出演者：霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾 駿）、ハナコ（菊田竜大、秋山寛貴、岡部 大）

ゲスト：NiziU、かつみ♥さゆり

■関連リンク

『新しいカギ』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/newkey/index.html