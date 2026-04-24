24日10時現在の日経平均株価は前日比378.66円（0.64％）高の5万9518.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は425、値下がりは1077、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を95.34円押し上げている。次いでイビデン <4062>が85.82円、ＳＢＧ <9984>が54.71円、東エレク <8035>が49.28円、ＴＤＫ <6762>が39.72円と続く。



マイナス寄与度は26.6円の押し下げで第一三共 <4568>がトップ。以下、リクルート <6098>が21.12円、コナミＧ <9766>が17.26円、キヤノン <7751>が14.73円、ＫＤＤＩ <9433>が11.46円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は海運で、以下、非鉄金属、鉱業、食料と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、証券・商品が並んでいる。



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