“芸能界の家族”丸山礼＆ミチ、互いを撮り合う 素の表情だらけのベストショット公開
タレントの丸山礼とモデルのミチが、24日からスタートするファッションブランド「CITEN（シテン）」の2026年夏のプロモーションに登場。プライベートでも仲が良く、“芸能界の家族”と話す2人が、互いをカメラで撮り合いながらベストショットを披露した。
【写真多数】さまざまな表情をみせる丸山礼
今回の撮影は、それぞれがカメラを持参。同じ空間の中で過ごす時間や距離感から、何気ない仕草や視線を切り取り、爽やかで夏らしさあふれるカットに仕上がっている。
それぞれのお気に入りカットも紹介。丸山は、河川敷で撮影したミチの自転車越しショットがお気に入りだそうで、「ヘアも顔もポーズもとっても素敵でした！」と大絶賛。ミチは、鼻にクリームを付ける丸山のショットがお気に入りだと話し、「かわいい」と笑顔をみせた。
【コメント】
■丸山礼
東京の芸能界で家族のように仲良くしてくれるミチちゃんと春全開のCITENのお洋服たちをまとって撮影をできたことが、全瞬間楽しくて出会えてうれしいなぁと思いました。ベストショットは、河川敷の自転車越しのミチちゃんが被写体としてヘアも顔もポーズもとっても素敵でした！さわやかで少しまどろみも感じるミチ、忘れられない!!太陽が燦々系だったので結構眩しくてお互いのことあまり直視できなくてウケました笑
■ミチ
普段から仲良しで大好きな丸山礼ちゃんとの撮影、上がりのデータを見てお互いの顔が仕事モードではなくて素の表情をしていて少し照れます。朝からの撮影でしたが、あっという間すぎて終わらないでほしいと思ってました！ベストショットは、河川敷で飛んでる礼ちゃんです、結構何回か撮って挑戦しました。個人的にお気に入りは礼ちゃんが鼻にクリームを付けてるショットです、かわいい。
【写真多数】さまざまな表情をみせる丸山礼
今回の撮影は、それぞれがカメラを持参。同じ空間の中で過ごす時間や距離感から、何気ない仕草や視線を切り取り、爽やかで夏らしさあふれるカットに仕上がっている。
【コメント】
■丸山礼
東京の芸能界で家族のように仲良くしてくれるミチちゃんと春全開のCITENのお洋服たちをまとって撮影をできたことが、全瞬間楽しくて出会えてうれしいなぁと思いました。ベストショットは、河川敷の自転車越しのミチちゃんが被写体としてヘアも顔もポーズもとっても素敵でした！さわやかで少しまどろみも感じるミチ、忘れられない!!太陽が燦々系だったので結構眩しくてお互いのことあまり直視できなくてウケました笑
■ミチ
普段から仲良しで大好きな丸山礼ちゃんとの撮影、上がりのデータを見てお互いの顔が仕事モードではなくて素の表情をしていて少し照れます。朝からの撮影でしたが、あっという間すぎて終わらないでほしいと思ってました！ベストショットは、河川敷で飛んでる礼ちゃんです、結構何回か撮って挑戦しました。個人的にお気に入りは礼ちゃんが鼻にクリームを付けてるショットです、かわいい。