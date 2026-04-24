仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』が開幕 賀集利樹＆要潤＆牧山雄亮さんの3ライダーがそろい踏み
仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』が、きょう24日に開幕（5月12日まで、場所は池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）した。23日には内覧会が行われ、キャスト陣が大集結した。
【写真】『真アギト展』内覧会に美杉家やG3チームも大集結
場内には、仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルス、仮面ライダーアナザーアギトの立像などが展示。目玉コーナーは「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア」。賀集エリアは、賀集自身が当時の撮影でも特に思い出があるという「美杉家」のリビングと畑を再現。あえて「仮面ライダーアギト」ではなく、「津上翔一」に焦点を当てた賀集のこだわりにも注目だ。要エリアは、 G3のメカニックな世界観を体現したいという要の思いから、歴代Gシステムの立像を展示。G3はもちろん、V-1から最新映画に登場するG6、G7まで、25周年だからこそ実現した豪華展示となる。
23日には、特別番組『真アギト展 前夜祭スペシャル！』がTOKYOMXで放送、東映特撮YouTube Officiaで生配信された。賀集利樹（津上翔一／仮面ライダーアギト役）、要潤（氷川誠／仮面ライダーG3役）ほか、秋山莉奈、田辺季正、升毅、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良が登場。さらに元俳優・友井雄亮で現在は大阪・北新地の焼肉店「北新地 神威」の店長である牧山雄亮さん（葦原涼／仮面ライダーギルス役）もサプライズで出演。今回も焼肉店の店長として登場し、クイズコーナーの商品である豪華焼肉弁当を届けていた。
【写真】『真アギト展』内覧会に美杉家やG3チームも大集結
場内には、仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルス、仮面ライダーアナザーアギトの立像などが展示。目玉コーナーは「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア」。賀集エリアは、賀集自身が当時の撮影でも特に思い出があるという「美杉家」のリビングと畑を再現。あえて「仮面ライダーアギト」ではなく、「津上翔一」に焦点を当てた賀集のこだわりにも注目だ。要エリアは、 G3のメカニックな世界観を体現したいという要の思いから、歴代Gシステムの立像を展示。G3はもちろん、V-1から最新映画に登場するG6、G7まで、25周年だからこそ実現した豪華展示となる。