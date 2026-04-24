【Hard Edge - War Zone】 2026年内 発売予定 価格：未定 プレイ人数：オフライン時 1人、オンライン時 1～8人

サン電子は、同社のゲームブランド「SUNSOFT（サンソフト）」よりWindows用リアルタイム戦術カードバトル「Hard Edge - War Zone」を2026年内にSteamにて発売する。価格は未定。

本作は、3Dアクションアドベンチャーゲーム「ハードエッジ」を原作としたタクティカルバトル対戦ゲーム。「ハードエッジ」が描いたハードSFな世界を舞台に、銃撃戦の緊張感とカードゲームの戦略性を融合させた作品となっている。

Steamでは、6月15日から6月22日に開催される「Steam NEXTフェス2026」にて体験版が配信予定。

ゲームの特徴

本作では、プレーヤーは4人1組のチームに分かれ、手札のカードを駆使してチームの勝利を目指す。ゲームモードによって勝利条件は異なるため、目的に応じて戦略を変え、チームを勝利へ導いていく。

本作の最大の特徴は「リアルタイム戦術カードバトル」。自陣営のターン中、同じ陣営のプレーヤーはリアルタイムでそれぞれ同時に行動することができる。味方とタイミングを合わせ、一斉射撃で敵を制圧するか、あるいは1人が囮になり別動隊が奇襲をかけるか。息の合った連携が勝利への鍵となる。

各プレーヤーの行動は順番ではなくリアルタイムにそれぞれ進行するため、仲間との息の合った連携が重要となる

デッキ構築

本作では試合前にデッキ構築をすることができる。操作するキャラクターの個性やプレイスタイルに合わせて独自のデッキを構築しよう。レベルアップすることでカードの追加や強化をすることができる。

キャラクターごとにデッキ作成が可能

多彩なカード

デッキには様々な武器や装備、サポートアイテムがカードとして含まれている。状況に合わせて最適なカードを選択しよう。

強力な遠距離攻撃を行なう【射撃】

奇襲や敵をあぶりだす【投擲】

様々な効果で戦術を広げる【使用】

他にも、カードには戦場での戦いを左右させる重要なシステムが多数用意されている。

移動

全てのカードは通常の使用の代わりに、移動用のカードとして使用することができる。戦場では常に最適なポジショニングが要求されるため、この効果は重要となるが、移動に使用したカードはコストとして捨て札となる。

カードを通常通り使用するのか、それともカードを捨てて移動を選択するのか。一手一手の行動が勝敗を分ける究極の選択になる。

カードの追加

デッキ構築中や対戦中にキャラクターをレベルアップさせると、デッキに新たなカードを追加できる。追加するカードは、ランダムな選択肢の中から選ぶことになる。戦況に最も適したカードを考え、取得するカードを選択しよう。

カードの強化

レベルアップによって、カード追加とは別に「すでに所持しているカードを強化する」という選択肢も登場する。カード強化は攻撃力上昇やコストダウンなど、カード毎に決められた枠の中で、自由に強化要素を追加できる。ただし、レベルアップ時に出現する強化内容はランダムのため、目当ての強化が来るまで待つか、それとも今できる強化をしていくか、ここでもプレーヤーの選択が重要となる。自分だけの最強カードを作成し、戦場を掌握しよう。

【ストーリー】

原作で描かれた事件から遡ること半年――。

マシナリーギア社の研究施設「サクラビル」が、突如として正体不明の武装集団により占拠された。

彼らに囚われた人質の中には、最重要人物である「ケビン博士」の姿が。

事態を重く見た当局は、事態の早期解決と博士の救出のため、極秘裏に精鋭からなる特殊部隊をビルへと投入する。

その部隊の中には、のちに過酷な運命へと巻き込まれていく「アレックス」、そして「ミシェール」の姿があった。

閉ざされたビル内部で待ち受けるのは、重武装の敵と張り巡らされた罠。

交錯する思惑の中、知略と銃弾が飛び交う決死の救出作戦が今、幕を開ける。

【原作「ハードエッジ」について】

1998年12月3日にプレイステーション用ゲームソフトとしてサンソフトから発売された3Dアクションアドベンチャーゲーム。重厚な世界観とストーリーに加え、本格的な探索と格闘アクションを楽しめる。これまでサンソフトが発売したゲームとはかなりギャップがある内容となっており、マニアや海外プレーヤーから今でも愛され続ける魅力あふれる作品となっている。

(C)SUNSOFT