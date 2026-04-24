せっかくフェスに行ったのに（涙）ビール片手に乾杯していたら『思わぬ大誤算』に「もったいない」

お祭りやフェスは、屋台を見て食べ歩いたり、ステージを見て回ったりするのが醍醐味ですよね。ある年のゴールデンウイーク、筆者は酒飲み仲間たちと大きなフェスに繰り出しました。どんなステージがあるのかリサーチして当日を迎えた私たちですが、結果的にたった一つのステージすら見ることができませんでした。

フェスへ

私の住む街では毎年ゴールデンウイークに大きなフェスティバルが開催されます。

今年はお酒仲間の友人たちと6人でフェスに繰り出しました。

酒好きなメンバーということもあって、会場に到着してすぐにビールを購入し乾杯！

ビール片手にステージや屋台を見て回ることにしました。

トイレへ

乾杯から30分ほど経ったころ、A子が「トイレに行きたい」と言い始めました。

フェス開催中はどこの飲食店もトイレの貸し出しを断っていて、用を足すには仮設トイレかフェスの時だけ買い物客以外にも開放されるコンビニのトイレに並ぶほかありません。

そのため私たちはコンビニへ向かうことに。

コンビニのトイレは大行列！

10分程度は並ぶようです。

私たちはコンビニのすぐ側で座れる場所を見つけ、そこでA子がトイレの列に並ぶのを飲みながら待つことにしました。