ゴールデンウィークの天気と気温の予想です。29日(水・昭和の日)は沖縄や九州、関東で雨が降るでしょう。2日(土)は広く晴れて、お出かけ日和になりそうです。3日(日・憲法記念日)から6日(水・振替休日)は西日本や東日本を中心に雨の降る所が多くなるでしょう。

29日(水・昭和の日)は沖縄や九州、関東で雨

25日(土)は、北海道から九州にかけてはおおむね晴れて、お出かけ日和の所が多いでしょう。沖縄は雲が多く、一時的に雨が降りそうです。26日(日)は、低気圧の影響で、西から天気が下り坂に。九州から関東で雨が降るでしょう。





29日(水・昭和の日)は、昨日23日の予想より、晴れる所が少なくなりました。沖縄や九州から関東は雲が広がるでしょう。沖縄や九州では本降りの雨となりそうです。関東も午後は雨で、お出かけには雨具が必要になるでしょう。

3日(日・憲法記念日)から西・東日本で雨が降りやすい

5月2日(土)は、全国的に日差しが届くでしょう。ゴールデンウィークの中で一番のお出かけ日和となる所が多くなりそうです。



3日(日・憲法記念日)は、九州から近畿で雨が降るでしょう。東海から東北は日差しが届く見込みです。北海道ではにわか雨の所があるでしょう。



4日(月・みどりの日)は、沖縄や九州から関東で雨が降り、太平洋側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。5日(火・こどもの日)も沖縄や九州、関東、東北の太平洋側で雨が降りやすい見込みです。



6日(水・振替休日)は、沖縄や九州から近畿で雨が降るでしょう。東海から北海道は晴れて、お出かけに良さそうです。



なお、この予報は4月24日(金)の予想をもとに作成しています。後半ほど予想が変わる可能性があり、信頼度はC〜Eと低めとなっている日もあります。最新の天気予報をチェックしてください。