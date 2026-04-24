Nintendo Switch2ソフト『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちが、ファミリーマートにやってきます♪

（写真）【ファミマ×ぽこ あ ポケモン】オリジナルグッズ＆新商品

2026年4月28日（火）より、全国のファミリーマート約16,400店舗にて始まる『ぽこ あ ポケモン』キャンペーン。

とってもおいしいオリジナル商品から、対象商品を買うともらえるオリジナルグッズまで。

今回は気になる内容をチラ見せします！

ファミマで！『ぽこ あ ポケモン』キャンペーン開催

今回のキャンペーンの一番の注目は、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ポケモンフラッペ」。

ちゅるんとしたゼリー入りで甘酸っぱさが楽しめるストロベリーと、しゅわっと弾ける爽快感が魅力のラムネソーダの2種類を展開。

また、本キャンペーンに合わせ、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキも発売されます。

フラッペとあわせて楽しみたくなるラインナップ♪

どの商品も数量限定での販売なため、早めにチェックしておきたいところ！

オリジナルグッズが当たる！もらえる！

【ファミマ×ぽこ あ ポケモン】対象商品を2品ご購入ごとにオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえる！2026年4月28日（火）10:00〜の第1弾では、メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種。 ©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2026 KOEI TECMO GAMES

気になるオリジナルグッズ情報をお知らせ！

「ファミペイ」でスタンプをためて応募できるキャンペーンを実施。

スタンプを5個集めると、フラッペカップ入りタオル2種セットが抽選で20名に当たります。

メタモン・ピカチュウのデザインと、メタモン（ラプラスへんしん）・ピカチュウ（うすいろ）のデザインの2種類で、「ポケモンフラッペ」とお揃いのデザインカップがかわいいです。

また、期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入しスタンプを貯めると『ぽこ あ ポケモン』デザインのオリジナルトートバッグなどが当たります。

さらに、対象商品を2品ご購入ごとに、ポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえるキャンペーンも。

ピース同士を連結できる仕様で、キーホルダーとしてはもちろん、組み立てて立体的に飾ることも可能！

2026年4月28日（火）10:00〜の第1弾では、メタモン、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの全5種。5月5日（火）10:00〜の第2弾では、メタモン&フワンテ、ピカチュウ（うすいろ）、カビゴン（こけむし）、ルカリオ、モジャンボ（はかせ）の全5種を展開。

アクリルパズルキーホルダーがもらえるキャンペーンは5月18日（月）まで。ファミペイスタンプ企画は 5月22日（金）まで。詳細は公式HPや店頭でご確認ください。

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ファミリーマートで展開の『ぽこ あ ポケモン』キャンペーン。とってもかわいくておいしい商品が勢ぞろいです。

ぜひお店で『ぽこ あ ポケモン』の世界観を楽しんでみてはいかが？

©2026 Pokémon.

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※価格はすべて税込みです。

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。