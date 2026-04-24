4月24日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

現在、熊本市や県北部、天草地方などは日差しが出ていますが、この晴れ間は午前中が中心で、午後になると北部を含め県内全域で雨が降りやすくなる見込みです。洗濯物は早めに取り込んでください。人吉など球磨地方は、朝から雨が降っていて、一日を通してくもりや雨のぐずついた天気となりそうです。

週末・来週の天気

明日土曜日の日中は雨の心配はなさそうですが、夜になると所々で雨雲がかかる可能性があります。日曜日は一時的に雨がざっと降り、雷を伴う恐れもあります。週明けの月・火曜日は晴れて夏日の予想ですが、水・木曜日は再びスッキリしない天気となりそうです。ゴールデンウィーク期間中も短い周期で天気が変わり、雨のタイミングもありそうです。

気温と風の状況

今日の最高気温は熊本市で21℃、阿蘇市乙姫で15℃、天草や人吉で19℃の予想です。平年よりやや低めで、特に阿蘇地方や雨の降りやすい人吉では、ひんやりと感じられそうです。沿岸部を中心に北東や東寄りの風が強まり、雨雲も東からかかってくる見込みです。夕方まで強い風に注意してください。

明子のささやき

日曜日は「雷」に注意が必要です。ゴールデンウィーク頃の今の時期は、地上付近の気温が上がる一方で、上空には寒気が流れ込むことがあり、雷が鳴ったり、ひょうが降ったりすることがあります。日曜日も上空に寒気が入る影響で大気の状態が不安定になります。お出かけの際は空模様の変化に十分気をつけてください。１

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。