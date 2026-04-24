ガールズグループmoxymill（モクシーマイル）のMOMOKAこと兼清萌々香（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。同グループを5月31日のラストライブ限りで卒業することを発表した。

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以下は発表全文

大切なご報告があります。

5月31日をもって私、MOMOKAはmoxymillを卒業します。

オーディションを経て、メンバーとなり

経験した事のない大きなステージでデビュー出来たこと

あの景色、あの時の気持ちは忘れられません。

楽曲をリリースする度に

新たな自分と出会い、刺激を受ける毎日でした。

moxymillとしての活動の中で

今まで知らなかった世界や人との出会い

数々の経験を通し、多くの事を学ばせて頂きました。

サポートしてくださったスタッフの皆様

いつも隣にいてくれたメンバー

たくさんの愛をくださったファンの方へ

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

たくさん悩んで出した決断ですが

私はここから新しい道に進みます。

これからも自分らしく

成長した姿をお見せできるよう。精進いたします。

5月31日のラストライブで

ファンの皆様に直接ご挨拶させて頂けたらと思います。

是非足を運んで頂けると嬉しいです。

兼清萌々香

ファンやフォロワーからも「世界一可愛くて美しい」「これからも応援します」「突き進め−−−−っ」「愛してるよ〜」などのコメントが寄せられている。

兼清は埼玉県出身。趣味はダンス、スポーツ観戦。身長158センチ。血液型B。

moxymillは24年10月期放送のTBS系オーディション番組「SEVEN COLORS」で選出された6人で結成し、25年1月25に武蔵野の森総合スポーツプラザでデビュー。1stシングル「Living Free」を発売。