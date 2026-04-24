moxymillのMOMOKAこと兼清萌々香、5・31グループ卒業発表「悩んで出した決断」
ガールズグループmoxymill（モクシーマイル）のMOMOKAこと兼清萌々香（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。同グループを5月31日のラストライブ限りで卒業することを発表した。
◇ ◇ ◇
以下は発表全文
大切なご報告があります。
5月31日をもって私、MOMOKAはmoxymillを卒業します。
オーディションを経て、メンバーとなり
経験した事のない大きなステージでデビュー出来たこと
あの景色、あの時の気持ちは忘れられません。
楽曲をリリースする度に
新たな自分と出会い、刺激を受ける毎日でした。
moxymillとしての活動の中で
今まで知らなかった世界や人との出会い
数々の経験を通し、多くの事を学ばせて頂きました。
サポートしてくださったスタッフの皆様
いつも隣にいてくれたメンバー
たくさんの愛をくださったファンの方へ
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
たくさん悩んで出した決断ですが
私はここから新しい道に進みます。
これからも自分らしく
成長した姿をお見せできるよう。精進いたします。
5月31日のラストライブで
ファンの皆様に直接ご挨拶させて頂けたらと思います。
是非足を運んで頂けると嬉しいです。
兼清萌々香
ファンやフォロワーからも「世界一可愛くて美しい」「これからも応援します」「突き進め−−−−っ」「愛してるよ〜」などのコメントが寄せられている。
兼清は埼玉県出身。趣味はダンス、スポーツ観戦。身長158センチ。血液型B。
moxymillは24年10月期放送のTBS系オーディション番組「SEVEN COLORS」で選出された6人で結成し、25年1月25に武蔵野の森総合スポーツプラザでデビュー。1stシングル「Living Free」を発売。