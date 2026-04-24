◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権第1日（2026年4月23日 米テキサス州 メモリアルパークGC＝6811ヤード、パー72）

今季メジャー第1戦の第1ラウンドが行われ、吉田優利（26＝エプソン）が5バーディー、1ボギーの4アンダー68で回り、日本勢最上位の4位で発進した。首位とは3打差。神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が3アンダー69で回り、4打差の8位につけた。

馬場咲希（20＝サントリー）は2アンダー70で18位。勝みなみ（27＝明治安田）は1アンダー71で25位。山下美夢有（24＝花王）、西村優菜（25＝スターツ）はイーブンパー72で38位に並んだ。

前回大会覇者の西郷真央（24＝島津製作所）、原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）、竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）、岩井明愛（23＝Honda）は1オーバー73で59位だった。

古江彩佳（25＝富士通）、笹生優花（24＝アース製薬）、畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は2オーバー74で80位。佐久間朱莉（23＝大東建託）は4オーバー76で106位。岩井千怜（23＝Honda）は5オーバー77で115位と出遅れた。

24年大会覇者のネリー・コルダ（27＝米国）が7アンダー65をマークし単独首位に立った。