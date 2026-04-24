いもせんべい

蜜状にした砂糖を塗り、ゴマをまぶして焼いたせんべいは、薄く、かじるとパリッと小気味のよい音が響く。

サツマイモのほのかな甘さが口いっぱいに広がり、袋に伸ばす手が止まらない。

小江戸・川越を訪れる外国人にも人気

サツマイモを原料にするいもせんべいは日露戦争（１９０４〜０５年）の頃に現れたとされ、出征した兵士の慰問袋にも入っていたというほど親しまれていた。川越市の菓子店「東洋堂」は、１９０２年に創業して、間もなく販売を始めた。

選び抜かれた１個５００グラム以上の紅あずまを、かんなで厚さ約３ミリにスライスし、焼き機を回転させながら１０分ほど焼き上げる。使用するイモの９割は川越産で、毎年約２万５０００枚が売れる。近年は外国人観光客にも人気だ。

「１０種類以上取りそろえています」

「東洋堂」４代目店主の戸田真一さん

「レモン味や黒糖味など１０種類以上のいもせんべいを取りそろえています。砂糖を塗らずに焼いた素焼きも、サツマイモ本来の甘さを楽しめます。お茶やコーヒーと一緒に食べるのがお勧めです」

お取り寄せ

１袋６０グラムで３２４円（税込み、送料別）。詳しくは公式サイト（オンラインショッピングは休止中）で。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。