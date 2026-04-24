タレントの藤岡理佐（31）が24日、Xを更新。YouTubeチャンネル「ボートレース尼崎」で共演するお笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）の名前を間違えたとして“謝罪”した。

藤岡は同チャンネルの番組「ブラマヨ吉田のボートしてるぜ！」にアシスタントとして出演。MCの吉田と和気あいあいとしたトークを繰り広げて視聴者から人気を博しているが、吉田は23日にXで「藤岡さんへ。まずは昨日はありがとうございました。で、僕は今まで名前を間違えて呼ばれた事は何度もある。多分、多くの人にある事だと思うし、それはいい。ただ、皆様間違うにしても、黒田さんとか小杉さんとか、人の名前で間違えていた。しかし貴方は、僕を『予想さん』と呼んだ」と、まさかの間違えを指摘。「すぐに貴方は慌てて謝ってくれたが、やはり僕は許せない」とし、「正式に、しっかり謝ってもらえますでしょうか？」と謝罪を求めた。

吉田流のジョークに、藤岡もこれを受け、謝罪動画をアップ。神妙な面持ちで「ブラックマヨネーズ吉田さま。この度はお名前を間違えてしまい申し訳ございませんでした。二度とないようにいたします。今後ともよろしくお願いいたします。すみませんでした」と深々と頭を下げたが、最後には額に同番組のステッカーを貼った姿を見せて笑いを誘った。