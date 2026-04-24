元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が24日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）についてコメントした。

大谷は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露した。打線の援護に恵まれず、今季3勝目はならなかったが、開幕から24イニングを投げ、防御率は驚異の0.38となった。

23日（同24日）の同カードでは「1番・DH」で先発出場。昨季まで5年連続で2桁勝利を挙げている右腕ウェブの前に、初回の第1打席は一ゴロ、3回と4回は空振り三振、7回は二ゴロ併殺に倒れた。第5打席は2番手右腕ティドウェルと対戦し、9回2死二、三塁の好機で中飛に終わった。

一茂は、大谷について「規定投球回数と規定打席の両方をクリアしたのは2022年しかないんですよ。で、規定投球回数が162試合の162イニングで、規定打席が504打席、この両方をやったのが2022年だけど、これをやるって僕は絶対に前人未到だと思うんです」と言い、「今年は二刀流、MVP、サイ・ヤングを狙っていると思うんで、それをやるにはこの2つが絶対条件です。これをクリアしたら、たぶん結果的にサイ・ヤングまでいっているんじゃないかな。MVPもいってるし、もしかして本塁打王じゃなくてかなりのところにいってる。2022年以来4年ぶりのが楽しみ」とコメントした。