中部飼料<2053.T>が大幅続伸している。２３日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の５２億円から６５億円（前の期比５１．８％増）へ、純利益が４１億円から５５億円（同５６．９％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



畜産・水産飼料の販売数量は増加した一方、平均販売価格が想定を下回ったことから売上高は２１２０億円から２１１０億円（同０．６％増）へ下振れたものの、飼料事業で第４四半期に畜産飼料の原料ポジションが想定以上に改善したことが利益を上振れさせた。また、電力費や燃料費など変動費の増加が予想を下回ったことも寄与した。



なお、業績上振れに伴い、期末配当予想を３０円から３５円へ増額した。年間配当予想は６５円（前の期５２円）となる。



出所：MINKABU PRESS