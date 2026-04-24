ストライクグループ<6196.T>は３日ぶりに急反落し、年初来安値を更新した。２３日の取引終了後、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の単独業績予想について、売上高が従来予想の１１５億６０００万円から９７億３７００万円（前年同期比８．８％増）、営業利益が３７億５３００万円から２６億９９００万円（同１０．７％増）に下振れて着地したと発表しており、嫌気した売りが出ている。



同社は中堅・中小企業のＭ＆Ａ仲介事業を手掛ける。上場企業が買い手となる案件の比率増加や顧客要請などを背景に、最終契約から取引実行までの期間が長期化する傾向がみられ、３月中間期の成約組数が計画に届かなかった。なお、第３四半期から連結決算に移行するため、通期の単独業績予想を取り下げ、連結業績予想は決算発表日の４月３０日に公表する。



出所：MINKABU PRESS