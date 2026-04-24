くすりの窓口<5592.T>が大幅高で５日続伸している。午前９時ごろに集計中の２６年３月期の連結業績について、売上高が従来予想の１２３億円から１２３億３０００万円（前の期比１０．１％増）へ、営業利益が２４億５０００万円から２６億８１００万円（同３７．３％増）へ、純利益が２６億９０００万円から２９億円（同４２．６％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。



メディア事業の処方せんネット受付サービスで新規利用者数が計画を上回ったことに加えて、新たに２社を連結子会社として加えたことが牽引した。また、引き続きグループ各社のコスト適正化を図ったことも寄与した。



なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想を３６円から３８円（前の期２７円）へ引き上げた。



出所：MINKABU PRESS