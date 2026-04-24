24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比57.6％減の562億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同60.5％減の423億円となっている。



個別ではＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジあり） <2841> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <2840> など26銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が8.21％高、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> が4.90％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.42％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が4.21％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が4.05％高と大幅な上昇。



一方、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> は6.11％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.15％安と大幅に下落している。



日経平均株価が403円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金291億800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均373億9500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が29億6400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が29億2800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が27億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億4700万円の売買代金となっている。



株探ニュース