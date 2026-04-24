―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月22日から23日の決算発表を経て24日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　未来工業 <7931>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比2.4％減の68.9億円になったが、従来予想の62.8億円を上回って着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5204> 石塚硝 　　　　東Ｓ 　 -10.03 　　4/23　本決算　　　-17.57
<7751> キヤノン 　　　東Ｐ　　 -7.95 　　4/23　　　1Q　　　-24.38
<7931> 未来工業 　　　東Ｐ　　 -7.88 　　4/23　本決算　　　　　－
<6858> 小野測器 　　　東Ｓ　　 -7.43 　　4/23　　　1Q　　　 27.22
<7309> シマノ 　　　　東Ｐ　　 -3.09 　　4/23　　　1Q　　　 -3.37

<9795> ステップ 　　　東Ｐ　　 -1.67 　　4/23　　上期　　　　1.17
<2268> サーティワン 　東Ｓ　　 -1.10 　　4/23　　　1Q　　　 12.43

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース