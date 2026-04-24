決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … キヤノン、シマノ、未来工業 (4月23日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月22日から23日の決算発表を経て24日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 未来工業 <7931>
26年3月期の連結経常利益は前の期比2.4％減の68.9億円になったが、従来予想の62.8億円を上回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5204> 石塚硝 東Ｓ -10.03 4/23 本決算 -17.57
<7751> キヤノン 東Ｐ -7.95 4/23 1Q -24.38
<7931> 未来工業 東Ｐ -7.88 4/23 本決算 －
<6858> 小野測器 東Ｓ -7.43 4/23 1Q 27.22
<7309> シマノ 東Ｐ -3.09 4/23 1Q -3.37
<9795> ステップ 東Ｐ -1.67 4/23 上期 1.17
<2268> サーティワン 東Ｓ -1.10 4/23 1Q 12.43
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月22日から23日の決算発表を経て24日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 未来工業 <7931>
26年3月期の連結経常利益は前の期比2.4％減の68.9億円になったが、従来予想の62.8億円を上回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5204> 石塚硝 東Ｓ -10.03 4/23 本決算 -17.57
<7751> キヤノン 東Ｐ -7.95 4/23 1Q -24.38
<7931> 未来工業 東Ｐ -7.88 4/23 本決算 －
<6858> 小野測器 東Ｓ -7.43 4/23 1Q 27.22
<7309> シマノ 東Ｐ -3.09 4/23 1Q -3.37
<9795> ステップ 東Ｐ -1.67 4/23 上期 1.17
<2268> サーティワン 東Ｓ -1.10 4/23 1Q 12.43
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
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