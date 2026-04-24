―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月22日から23日の決算発表を経て24日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.3 未来工業 <7931>

26年3月期の連結経常利益は前の期比2.4％減の68.9億円になったが、従来予想の62.8億円を上回って着地。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5204> 石塚硝 東Ｓ -10.03 4/23 本決算 -17.57

<7751> キヤノン 東Ｐ -7.95 4/23 1Q -24.38

<7931> 未来工業 東Ｐ -7.88 4/23 本決算 －

<6858> 小野測器 東Ｓ -7.43 4/23 1Q 27.22

<7309> シマノ 東Ｐ -3.09 4/23 1Q -3.37



<9795> ステップ 東Ｐ -1.67 4/23 上期 1.17

<2268> サーティワン 東Ｓ -1.10 4/23 1Q 12.43



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした24日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース