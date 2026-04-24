本拠地ドジャース戦

米大リーグ・ジャイアンツは23日（日本時間24日）、本拠地ドジャース戦に0-3で敗れた。6回には、先発登板した右腕ローガン・ウェブ投手がダルトン・ラッシング捕手の右脇腹付近に死球。試合後、ウェブはこの3連戦で話題を集めたいざこざへの報復疑惑を否定した。

0-3で追いかける6回1死走者なし。ウェブは初球をラッシングの膝元に投げ込むと2球目で死球。ラッシングはそのまま出場を続けた。

ラッシングは21日（同22日）の3連戦初戦で、イ・ジョンフと接触し、直後に悪態をつく様子が目撃されていた。ラッシングはイ・ジョンフに向けたものではないと釈明していたが、歴史的なライバル関係にある両球団ということもあり、報復死球の可能性が取り沙汰されていた。

試合後、ジャイアンツ地元ラジオ局「KNBR」はウェブが囲み取材を受ける映像を公開。報復死球の可能性について聞かれると、「ジョンフの何？」と聞き返した。記者から悪態をついたラッシングの映像について説明を受けると、「全く見ていないよ」と疑惑を否定。配球に関しても「内角への速球を投げようとしただけだ」と明かしていた。



（THE ANSWER編集部）