「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」3Dアニメ化＆『ZIP！』で放送決定 ティザーPV解禁
クリエイター「可哀想に！」による人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」が3Dアニメ化され、アニメ『可哀想に！劇場』として日テレ系『ZIP！』（毎週月曜〜金曜5時50分 ※一部地域を除く）内にて放送されることが決定した。
【動画】「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」3Dアニメ化！ 『可哀想に！劇場』ティザーPV
SNSを中心に人気を集める、SNS総フォロワー約430万人を超える気鋭クリエイター「可哀想に！」。手法にとらわれない独特な世界観と作風で「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」などの人気キャラクターを生み出している。
「おぱんちゅうさぎ」は、地球にすむイキモノ。さまざまなことに挑戦するもののうまくいかず報われない姿が「不憫かわいい」としてZ世代を中心に人気を博している。イラストや短編漫画、ショート動画が配信中だ。
「んぽちゃむ」は、ヨーグルトの妖精。語尾に「ちゃむ」をつけて話す。んぽちゃむを助ける頼もしい友達「きみまろ」も登場。んぽちゃむがトラブルに巻き込まれた際には迅速にサポートする。
そんな「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」は、10代女子が選ぶ人気キャラクターランキング（マイナビ）にも24年、25年と連続第1位（おぱんちゅうさぎ）、24年第3位（んぽちゃむ）とそれぞれランクインし、各種キャラクターグッズも全世界で展開している。
このたび、アニメ化決定ティザーPV、開発中のアニメ場面写真が解禁。
なお、アニメは脚本・絵コンテまで「可哀想に！」の完全書き下ろし。さまざまなシチュエーションで喜怒哀楽、奇想天外駆け回る「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」を描く「可哀想に！」からイラストが到着。
可哀想に！は「新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です！！ お声もとっても最高です！ 関わってくれたみなさま､常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます。よろしくお願いします」とコメントしている。
制作は、セガのCGアニメーション開発部門を原点とした、セガサミーホールディングス傘下のスタジオ「マーザ・アニメーションプラネット」が担当。国内最高峰のCG映像制作体制により、独自の世界観やキャラクターの魅力が存分に描き出されたアニメーションを作成。近年は、劇場映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025）、『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』（2024）、『ルパン三世 THE FIRST』（2019）などを手掛けている。
また、4月25日〜7月20日まで横浜・スカイビル B1・B2（神奈川）にて開催される「祝 閉店！可哀想に！デパート」展にて、制作中の3Dアニメ映像の一部を限定公開する。
3Dアニメ『可哀想に！劇場』は、日テレ「ZIP！」放送枠内にて全国ネット放送（※一部地域を除く）。日本、世界各国グローバル配信も予定。
【動画】「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」3Dアニメ化！ 『可哀想に！劇場』ティザーPV
SNSを中心に人気を集める、SNS総フォロワー約430万人を超える気鋭クリエイター「可哀想に！」。手法にとらわれない独特な世界観と作風で「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」などの人気キャラクターを生み出している。
「んぽちゃむ」は、ヨーグルトの妖精。語尾に「ちゃむ」をつけて話す。んぽちゃむを助ける頼もしい友達「きみまろ」も登場。んぽちゃむがトラブルに巻き込まれた際には迅速にサポートする。
そんな「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」は、10代女子が選ぶ人気キャラクターランキング（マイナビ）にも24年、25年と連続第1位（おぱんちゅうさぎ）、24年第3位（んぽちゃむ）とそれぞれランクインし、各種キャラクターグッズも全世界で展開している。
このたび、アニメ化決定ティザーPV、開発中のアニメ場面写真が解禁。
なお、アニメは脚本・絵コンテまで「可哀想に！」の完全書き下ろし。さまざまなシチュエーションで喜怒哀楽、奇想天外駆け回る「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」を描く「可哀想に！」からイラストが到着。
可哀想に！は「新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です！！ お声もとっても最高です！ 関わってくれたみなさま､常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます。よろしくお願いします」とコメントしている。
制作は、セガのCGアニメーション開発部門を原点とした、セガサミーホールディングス傘下のスタジオ「マーザ・アニメーションプラネット」が担当。国内最高峰のCG映像制作体制により、独自の世界観やキャラクターの魅力が存分に描き出されたアニメーションを作成。近年は、劇場映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025）、『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』（2024）、『ルパン三世 THE FIRST』（2019）などを手掛けている。
また、4月25日〜7月20日まで横浜・スカイビル B1・B2（神奈川）にて開催される「祝 閉店！可哀想に！デパート」展にて、制作中の3Dアニメ映像の一部を限定公開する。
3Dアニメ『可哀想に！劇場』は、日テレ「ZIP！」放送枠内にて全国ネット放送（※一部地域を除く）。日本、世界各国グローバル配信も予定。