日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２４日に放送された。

番組終盤には２５日から始まる同局系新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（土曜・後１０時）のＭＣに就任した森圭介アナウンサーが出演し、新番組を紹介。後輩にあたる水卜麻美アナは「『ＺＩＰ！』のＯＢでもあるんです」と伝えた。

新番組スタートを紹介する記者会見にともにＭＣを務める元ＮＨＫの和久田麻由子アナと出席した際の模様がＶＴＲで流されると、水卜アナは「どうですか、新しいタッグは？ドキドキ？」と質問。森アナは「ドキドキもありますし、和久田さんが王道のアナウンサーだったら、水卜さんは王です」とちょっぴりトンチンカンな返答。これには水卜アナは「全然意味がわかんない！」と猛ツッコミを入れた。

それでも森アナは「どっちもすごいアナウンサーということです」とシレッと説明。さらに「久々に朝（番組）に来たから…」と言い訳すると、水卜アナは「森さん、新番組、大丈夫？もうちょっとうまいこと言う人なんですよ！」とフォローしていた。