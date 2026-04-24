カラスが鳴かない日はあっても……。

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リーグ失策数のトップをひた走る日本ハムが22日、またもやらかした。2点リードの五回、遊撃の水野が打球をファンブルすれば、三塁の郡司も打球をはじく適時失策。これでチーム失策数は22となり、同2位で13失策のロッテとの差を広げてしまった。

エラーの大半をマークしているのは内野陣。一塁を守る清宮の7を筆頭に、郡司が6。この2人だけでロッテの数字と並んでいるのだから、たまらないのが投手陣だろう。

パ球団のスコアラーは「これでは打者との勝負に集中できませんよ」と、こう続ける。

「こうもエラーを連発されると、投手は『ゴロを打たせたらヤバい』と思うようになるもの。そうなれば、ゴロになりやすい低めを投げにくくなる。五回で降板した先発・加藤の後を受けたリリーフ陣が、まさにそうだった。玉井と田中が伊藤裕と浅村に打たれたソロは、いずれも真ん中から高めでしたからね。日本ハムの内野手はこぼしたボールを拾おうとして手につかないなど、記録に表れないミスも少なくない。雑というか、エラーしたくないという焦りなのか……」

最終的に延長十回、奈良間の適時打で今季初のサヨナラ勝利となった日本ハム。もっとも、エラーによる失点がなければ先発の加藤にも白星がついたし、試合はもっと早く終わっていたわけだが……。

投手陣の信頼を完全に失う前に、新庄監督は内野守備を何とかした方がいい。

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日本ハムといえば、エース伊藤大海がWBCのベネズエラ戦で逆転3ランを被弾。これが決勝点となり、SNS上では誹謗中傷が噴出した。だが、現場からは「あれは伊藤の責任ではない。戦犯は侍ジャパンのベンチだ」との声が上がっている。いったいどういうことか。聞けば唖然とする、杜撰すぎるベンチワークの実態とは。●関連記事 【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！ では、それらについて詳しく報じている。